Wall Street: los bonos operan mixtos y las acciones argentinas suben en la rueda de este miércoles

Los activos argentinos que operan en Wall Street muestran mayorías de subas. En la plaza local, el Merval retrocede.

Los activos argentinos que operan en Wall Street operan con mayorías subas en la rueda de este miércoles, los bonos cotizan mixtos y las acciones en alza. En esa línea, el riesgo país comprime hasta su mínimo en más de 7 años. Mientras que en en la plaza local, el Merval retrocede.

La deuda soberana en dólares en Nueva York cotizan mixtos, con subas de hasta 1,4%, para el caso del Global 2046 . Los bonos bajo legislación operan con mayorías en baja.

Riesgo país en mínimos en 7 años En la jornada de este miércoles, el riesgo país se ubica en 555 puntos básicos. Así, el índice que elabora el JP Morgan se ubica toca mínimos desde julio de 2018, según señaló Salvador Vitelli, Head of Research de la consultora Romano Group.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 0,5%. Las acciones del panel líder operan mixtas, con alzas de hasta 2,3% impulsadas por Transportadora Gas del Norte.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestran subas generalizadas, impulsados por los ADRs de Globant (+1,9%) y Cresud (+1,4%).