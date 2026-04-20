La industria metalúrgica cayó 4,1% en marzo y acumula una caída de 6,9% en el año

La industria metalúrgica cayó 4,1% interanual en marzo. En la medición mensual desestacionalizaada registró un incremento 1,5% respecto de febrero. Así, el sector opera muy por debajo de sus niveles máximos recientes y acumula una caída de 6,9% en lo que va de 2026.

Los datos surgen del informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( Adimra ). El estudio señaló que "este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial".

Desde el punto de vista del desagregado sectorial, el panorama es diverso pero con mayoría del rubros con carácter contractivo. Maquinaria Agrícola (1,8%), Autopartes (2,1%) y Carrocerías y Remolques (2,0%), tuvieron un leve crecimiento con respecto al indicador previo.

El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: otros Productos de Metal (-6,7%) Bienes de Capital (-6,6%), Equipamiento Médico (-6,5%), Equipo Eléctrico (-5,8%) y Fundición (-3,2%) registraron caídas interanuales persistentes.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico. Sólo las empresas vinculadas a Automotriz (2,0%) y Agrícola (0,7%) tuvieron un registro positivo, mientras que continuaron mostrando resultados negativos Consumo Final (-8,8%), Construcción (-6,7%), Petróleo y Gas (-4,7%), Energía Eléctrica (-2,9%), Minería (-2,7%) y Alimentos y bebidas (-1,4%).

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en marzo, 6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.

industria-metalurgica-adimra Nivel de actividad de la industria metalúrgica en marzo 2026. ADIMRA

Retroceso en el uso de la capacidad instalada

El uso de la capacidad instalada tuvo una caída de 5,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo y se ubicó en el 41,8%, el registro más bajo en los últimos 4 años.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que "la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector".

En esa línea, sostuvo que "las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. La persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva".

Caída de la industria provincia por provincia

Con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas, todas tuvieron caídas: Buenos Aires (-5,6%), Córdoba (-3,1), Entre Ríos (-1,7%), Mendoza (-0,7%) y Santa Fe (-0,3%).