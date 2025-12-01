La industria mendocina arrastra un 13% de caída en el último año

Con una caída del 13% de la producción desde 2024 y con las pymes por debajo del 50% de su capacidad instalada, la industria metalúrgica de Mendoza reclamó condiciones para volver a crecer. Para los referentes del sector, el desafío es recuperar la actividad y los empleos perdidos, para luego consolidar la expansión.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( Adimra ) presentó su informe “Estrategia, Federalismo y Futuro”. En el marco del Foro Regional Industrial y de la Cena del 81° aniversario de Asinmet , se profundizó sobre la situación del sector y se trazó una hoja de ruta para recuperar competitividad en un contexto global cada vez más exigente.

A la cena asistió el presidente de Adimra, Elio Del Re, y los principales directivos de esta importante cámara nacional. Además de los socios de Asinmet y referentes de las principales industrias locales, también estuvieron presentes funcionarios públicos entre los que se destacó el gobernador Alfredo Cornejo. “Asinmet es una cámara muy importante para la producción de Mendoza”, dijo el mandatario quien agregó que ha tenido asistencia casi perfecta en este tradicional.

También estuvieron los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente, de Luján, Esteban Allasino, y de Godoy Cruz, Diego Costarelli. Del evento participaron el subsecretario de Industria Comercio y Logística –Alfredo Marengo- y referentes de distintas cámaras empresarias, y otros funcionarios provinciales. Asinmet entregó diversas distinciones y firmó un convenio para comenzar a formar parte del Plan Pilares. Este hito se suma al clúster minero del que Asinmet ha sido uno de los principales impulsores.

A nivel nacional, esta industria –madre de industrias- cuenta con más de 20.000 empresas de las cuales un 90% son pymes. El sector metalúrgico representa el 25% del PBI industrial, genera casi 300.000 empleos directos y exporta por US$5.000 millones a más de 150 países. De este modo, es el segundo industrial de Argentina y aporta el 22% de las divisas que ingresan al país.

Pese a ser uno de los sectores productivos con mayor dinamismo que impacta en actividades como la construcción, la agroindustria, la minería, el petróleo y casi todas las áreas, arrastra más de una década de estancamiento y pérdida de dinamismo productivo. En este contexto, el presidente de Asinmet, Fabián Solís, expresó en su discurso que el sector atraviesa momentos desafiantes y que Mendoza no es la excepción.

“En promedio, la provincia posee una caída del 13% de la producción desde 2024, lo que genera una reducción de la ocupación de la capacidad instalada en nuestras pymes, valor que hoy se encuentra por debajo del 50%”, remarcó Solís. En función de lo trabajado durante el Foro Metalúrgico, el dirigente empresario solicitó condiciones para el crecimiento.

Entre otros puntos destacó la competencia desleal que se da por la importación de bienes de capital usado, el fuerte avance de China sin medidas acordes para nivelar la cancha, acceso al financiamiento ampliar el RIGI que solo contempla un 20% de compre nacional. “Necesitamos mecanismos que protejan al sector de las prácticas desleales del comercio y políticas industriales concretas”, subrayó Solís.

Recuperar la actividad, el gran desafío

El análisis presentado mostró que la industria tiene por delante el desafío de recuperar la actividad y el empleo perdidos, para luego consolidar una senda de expansión sostenida. Las principales expectativas del sector radican en que Argentina establezca reglas claras, estabilidad macroeconómica y condiciones competitivas que permitan invertir, modernizarse y proyectarse al mundo.

Solís también destacó que la metalurgia es una industria basada en el conocimiento, con un rol decisivo en la transición energética, la digitalización, la innovación tecnológica y la generación de empleo calificado. “El sector necesita reglas claras para despegar”, sentenció el presidente de Asinmet

Y agregó que el trabajo realizado por Adimra es claro en el sentido de que la industria metalúrgica cuenta con el conocimiento, la inserción federal, la capacidad exportadora y el potencial tecnológico para ser un motor del desarrollo argentino. Para que ese potencial se despliegue, se requieren políticas estables, un entorno macroeconómico previsible y una agenda productiva enfocada en el largo plazo.

Minería, balances y perspectivas

Durante la cena de Asinmet tanto su presidente como toda la comisión directiva repasaron los logros de la Asociación durante este año. Sin dejar de lado la importancia que poseen actividades como la agroindustria y el petróleo, hubo coincidencia en que la minería abrirá en Mendoza grandes posibilidades dentro de la metalurgia y la industria en general. “Cuyo se convertirá en un nuevo polo de crecimiento en torno a estas actividades”, subrayó Solís.

Con relación al balance, se destacó la realización del Foro Industrial Mendoza Sostenible en el Asinmet fue uno de los principales organizadores junto otras cámaras empresarias de la provincia, el Gobierno de Mendoza y la UNCuyo. Este evento -que se realizó en el Espacio Julio Le Parc durante la primera semana de septiembre- realzó el potencial minero y el de toda la industria de Mendoza.

Asinmet fortaleció este año una red de servicios esenciales con una clínica de medicina laboral, entre otros beneficios. Con el compromiso de la competitividad y sostenibilidad también se ha hecho foco en la capacitación, la tecnología y la sinergia entre sectores. Entre otros programas se destacaron: el de Fortalecimiento Educativo y Tecnológico y el trabajo de vinculación que realiza la comisión Joven con Tomás Navarro al frente de este trabajo.

Además, se ha continuado con el trabajo de inclusión y equidad a través del programa “Mujeres de Acero”. Más reciente en el tiempo, Asinmet ha sido uno de los principales impulsores en la concreción del Clúster Minero y Energético de Mendoza (CMEM). Este espacio nació como una herramienta estratégica de articulación público–privada–académica, destinada a fortalecer la capacidad productiva y tecnológica de las empresas mendocinas frente al desarrollo de la energía y de la minería.