La historia de una empresa familiar que fabrica muebles de diseño en Argentina, a pesar del boom de importados

En un contexto donde el sector del mueble importado domina las vidrieras de las grandes cadenas de decoración, una empresa familiar del norte del conurbano bonaerense se afirma en la vereda de enfrente: fabricar en Argentina, con estándares propios y entrega inmediata. Se trata de AltoRancho, fundada por cinco primos de la familia Ribatto Crespo, que acaba de presentar The Cozy Edit, su colección para la temporada otoño-invierno 2026.

La propuesta no es menor. Mientras muchas marcas del rubro dependen de tiempos de importación que pueden extenderse por semanas o meses, AltoRancho produce sus líneas de muebles íntegramente en su propia fábrica ubicada en Beccar, partido de San Isidro. Eso le permite ofrecer algo que en el mercado actual se ha vuelto casi un lujo: que el cliente tenga el producto en su casa en cuestión de días.

"Apostar a la producción nacional es una decisión que tomamos desde el primer día y de la que estamos muy orgullosos", afirma Lucila Ribatto Crespo, socia fundadora de la empresa. "Cada pieza sale de nuestra fábrica con el mismo nivel de exigencia que le pediríamos a cualquier referente internacional. Y encima, el cliente la tiene en su casa en días. Eso para nosotros es un valor enorme."

Una colección pensada para el invierno The Cozy Edit es la apuesta más ambiciosa de AltoRancho hasta la fecha. Organizada en tres tendencias —Icy Elegance, The Stripe Atelier y Olive & Oak—, la colección propone convertir los interiores en refugios a través del color, la textura y el diseño. La oferta incluye muebles, sillas, iluminación inalámbrica, objetos de decoración y bazar.

La primera tendencia tiene al celeste como protagonista. Este tono, que la marca posiciona como el color del invierno 2026, se combina con marrones cálidos y vino para generar lo que Ribatto Crespo describe como "una calidez inesperada". La segunda, The Stripe Atelier, juega con el blanco y negro en rayas que aportan ritmo y una elegancia atemporal. La tercera, Olive & Oak, se sumerge en los neutros cálidos —oliva, madera, textiles suaves— para construir ambientes de bienestar inmediato.