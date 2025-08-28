La devolución del IVA para turistas en Chile se estanca y complica la temporada de verano

El proyecto de ley de Reactivación del turismo y de fomento a la industria audiovisual , una iniciativa para fomentar el turismo de compras al otro lado de la cordillera, cumplió un año durmiendo en el Senado chileno .

El texto, que considera en su articulado la devolución del IVA de las compras a los turistas, ingresó a la Cámara Alta el 14 de agosto de 2024 y desde entonces su avance ha sido mínimo.

A pesar de que el proyecto de ley pasó en apenas 100 días por la Cámara de Diputados , su trámite en el Senado es una historia de inacción. Si bien la sala plenaria del Senado lo aprobó en general el 11 de diciembre pasado, la iniciativa no logró un tratamiento sustancial en las comisiones técnicas. Después de permanecer en la Comisión de Economía, el proyecto pasó el 30 de junio a la Comisión de Hacienda, pero la falta de una presión sostenida desde el Ejecutivo para su tratamiento demuestra que la iniciativa perdió su prioridad.

La inactividad tiene consecuencias directas. La industria turística advierte que la demora pone en riesgo la aplicación del beneficio para la próxima temporada de verano. La aprobación de la ley es solo el punto de partida para un largo proceso. Su reglamentación , implementación y la licitación de los mecanismos tecnológicos necesarios para hacer efectiva la devolución del impuesto en los pasos fronterizos demoran varios meses.

La clave está en que, como el Senado introdujo modificaciones al texto original (un proceso habitual en proyectos de esta envergadura), la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados para una nueva revisión. Si los diputados aceptan estos cambios, el proyecto se convertirá en ley. En caso de desacuerdo o si se introducen nuevas modificaciones, el proceso se complejiza: se deberá conformar una Comisión Mixta , integrada por miembros de ambas cámaras, cuya tarea será consensuar un único texto.

Esto, sin duda, añade más instancias y plazos para su sanción definitiva y posterior implementación. La cuestión es que, dependiendo de la prioridad que le den las autoridades legislativas y el mismo Ejecutivo trasandino, esto puede salir muy rápido o puede dormir y avanzar a paso muy lento, como ocurrió desde que ingresó a la cámara alta.

Puntos clave de la propuesta

Uno de los puntos más esperados por los viajeros es la posibilidad de la devolución del IVA. Esta medida permitiría a las personas sin domicilio ni residencia en Chile solicitar el reintegro del 19% del impuesto pagado en la adquisición de bienes corporales muebles. Esto incluye desde ropa y tecnología hasta otros artículos de uso personal que sean comprados en Chile y que el turista se lleve consigo al abandonar el país.

Para acceder a este beneficio, la compra individual debe superar el equivalente a 0,5 Unidades de Fomento (UF). Al día de hoy, 1 UF equivale a $39.337,57 pesos chilenos. Esto significa que la compra mínima elegible para la devolución del IVA sería de alrededor de $19.668 pesos chilenos (o unos 21,23 dólares estadounidenses). El monto máximo de devolución que se podría obtener es de 15 UF, que equivalen a unos $590.063,55 pesos chilenos (o aproximadamente 636,88 dólares), a lo cual se le descontaría un costo administrativo.

La solicitud se realizará ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en pasos fronterizos o a través de plataformas electrónicas. Sin embargo, es fundamental recordar que una vez que se apruebe el proyecto se debe reglamentar la normativa y, además, se deben licitar los mecanismos para la devolución del IVA. El punto más importante será definir el método para entregar el beneficio y licitar una plataforma informática para hacerlo efectivo.

La tasa de alojamiento

Paralelamente a la devolución del IVA, el proyecto también contempla la creación de una "Tasa de Turismo" del 1,25%. Este cobro se aplicaría sobre la tarifa de hospedaje (sin IVA) para los mismos turistas no residentes, abarcando hoteles, cabañas y cualquier otro establecimiento que preste servicios de alojamiento. Esta tasa sería recaudada directamente por el prestador del servicio o, en el caso de plataformas digitales, por el operador de la plataforma.

No se trata de algo menor, porque este es otro de los puntos importantes incluidos en el proyecto que, si avanza, impactaría directamente en el costo final del alojamiento para los visitantes extranjeros. Es decir, a los pagos que se hacen en la actualidad se le debe sumar este porcentaje.

En definitiva, si bien el proyecto de ley promete cambios relevantes para el turismo y la economía chilena, es crucial seguir de cerca su desarrollo parlamentario. Por ahora, las medidas propuestas siguen a la espera de la luz verde legislativa definitiva