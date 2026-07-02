La desregulación financiera abre la puerta a inversiones en el ecosistema blockchain

La política de desregulación económica impulsada por el Gobierno nacional comenzó a extenderse con fuerza sobre el sistema financiero y el mercado de capitales, que ya denomina al fenómeno " Big Bang financiero ". Entre otros objetivos, se busca facilitar la tokenización de activos financieros y reales, simplificar la operatoria de las empresas blockchain y ampliar las alternativas de inversiones .

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de desregulación financiera, reducción de costos de intermediación e incorporación tecnologías basadas en blockchain al mercado formal. Desde mediados de 2025, la Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en marcha un régimen para la representación de activos digitales mediante tecnología de registros distribuidos (DLT) y equiparar el tratamiento regulatorio de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con el resto de los actores del sistema financiero.

Entre las últimas medidas figura la ampliación de las exenciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios —conocido como impuesto al cheque— para determinadas empresas registradas ante la CNV como PSAV. La decisión apunta a reducir costos operativos y favorecer la formalización de la actividad dentro del ecosistema de activos virtuales.

La CNV también viene revisando distintos regímenes de oferta pública, flexibilizando procedimientos para emisiones de valores negociables, promoviendo mecanismos de financiamiento alternativos y desarrollando un marco regulatorio específico para la tokenización de activos, que incluye desde acciones, bonos y CEDEARs, hasta bienes inmuebles que operan como Real-World Assets (RWA), es decir, cualquier activo físico y tangible cuyo valor se traslada al entorno digital.

Las medidas, no obstante, aún tienen algunas trabas en el mercado. Sucede que estos activos no pueden operar en cualquier billetera digital y necesitan de funcionalidades que permitan la operatoria de criptomonedas y activos tokenizados.

Algunas billeteras centralizadas como Binance, que ya tiene habilitada la sección Convertir donde se compran estos activos utilizando stablecoins, Lemon, que utiliza un diseño de inversión similar, y Lace Mobile, una versión para celulares de la billetera de Cardano desarrollada por ingenieros argentinos.

Lace, que fue lanzada hace unos días, pertenece a Input Output Global (IOG), la firma desarrollora de la blockchain Cardano, que cuenta con oficinas en Buenos Aires desde mayo de 2025. La nueva billetera permite la autocustodia, es decir la opción para que el usuario administre sus propias claves y no depende de un exchange para acceder a sus fondos. También permite la posibilidad de realizar staking sin salir de la app, el soporte para tokens nativos de Cardano y NFTs e interactuar directamente con aplicaciones descentralizadas (DApps) desde la propia billetera.

Lucas Macchiavelli, Global Commercial Operations de IOG, señaló que espera que Lace "se consolide como la wallet de referencia para el mundo nativo de nuestra industria, especialmente dentro de ecosistemas como Cardano y Midnight" y destacó que la nueva billetera puede funcionar "como una puerta de entrada intuitiva para nuevos usuarios. Queremos que quienes estén dando sus primeros pasos en Web3 puedan sentirse cómodos, seguros y acompañados, sin fricciones innecesarias".

El boom de activos digitales

El contexto de estos nuevos instrumentos de inversión es más que favorable para la industria blockchain actual. En los últimos años, los argentinos movilizaron más de US$ 91.000 millones en transacciones on-chain y cerca del 19% de la población utiliza algún tipo de activo blockchain.

Mauro Andreoli, director de IOG en Buenos Aires, sostiene que Argentina ya cuenta con “una masa crítica de desarrolladores y especialistas en criptografía”, una combinación que la posiciona como uno de los principales polos de innovación blockchain de América Latina.

El boom por los activos digitales empieza a tener, además de su adopción, un marco legal a medida. El Ejecutivo envió al Congreso una reforma de la Ley General de Sociedades (impulsada por el ministro Federico Sturzenegger) que crea la figura de la DAO como tipo societario propio y habilita la tokenización de equity, representando las acciones de sociedades anónimas como tokens emitidos en redes distribuidas.

Andreoli explicó al respecto que “Argentina está dando pasos concretos para darle marco jurídico al ecosistema blockchain y que eso es positivo y realmente importante para la industria”. Y sobre Lace, reforzó: “la creación de una wallet de autocustodia hecha 100% por ingenieros y desarrolladores, lo que muestra también cómo Argentina es un caso de estudio por su adopción de activos digitales”.