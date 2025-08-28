La desaladora de US$1.000 millones que Techint construye para Codelco en Chile

La firma argentina Techint avanza con la fase final de un proyecto de infraestructura hídrica de US$1.000 millones en la Región de Antofagasta, en Chile . El proyecto, que Techint desarrolla como contratista principal para el consorcio Aguas Horizonte SpA, suministrará agua desalinizada para las operaciones del Distrito Norte de Codelco .

Con un avance de obra que supera el 80%, el proyecto está diseñado para reemplazar el uso de aguas continentales en las minas de Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales.

El sistema comprende una planta desalinizadora, una estación de bombeo y un acueducto de 160 kilómetros . La tubería de 48 pulgadas se instala con un sistema de cable carril en el farellón, superando un desnivel de 3.000 metros. Profesionales de la obra señalan los desafíos.

Luciano Blanco, coordinador de construcción, explicó en un video publicado por la empresa, que el proyecto "ya se encuentra en su etapa final". Desde el terreno, el ingeniero Sebastián Lara agregó que el equipo se enfoca en el "completamiento mecánico y en los trabajos de piping y eléctricos".

El proyecto también incluye un sistema eléctrico de 110 kilovoltios. Según Camilo Gómez, otro coordinador de construcción, la energización de la subestación de costa permitirá a la planta iniciar su fase de comisionamiento.

El objetivo de Techint, al igual que el de Codelco, es que el proyecto entre en operaciones en los próximos meses, para asegurar la producción minera con un recurso hídrico más sostenible.

Mirá el avance de la obra que Techint desarrolla en Chile