La producción de acero recupera fuerza por una mejora de la demanda
La industria del acero mostro una mejora en el mes de julio del 4,3% y desde el sector esperan una mejora de la demanda.
La industria del acero deja atrás los malos números de 2024 y registró una producción de 327.500 toneladas acero crudo con un aumento del 2,3% en julio contra el mes anterior y una variación interanual positiva del 4,3%, según datos de la Cámara Argentina del Acero.
Además, la producción de laminados fue de 277.600 toneladas, lo que representó una suba del 5,8% respecto al mes anterior y una caída del 5,3% interanual. La entidad empresaria señala en su informe que se espera un nivel de demanda levemente superior al 2024, aunque todavía por debajo los niveles alcanzados en años anteriores.
En cuanto a la actividad de los sectores demandantes del acero, el sector de la construcción se mantiene con baja actividad a pesar del incremento en los despachos de cemento, con un incremento del 9,6% respecto de junio último, pero con una baja del 2,8% respecto al mismo mes del 2024.
En el sector automotor, la producción nacional de julio registró una baja del 12% respecto de junio, principalmente originada por paradas de planta programadas, y un descenso del 15% con relación a igual mes del año pasado. Acumulado 7 meses del 2025 con respecto al 2024 se registró una suba del 10,1%.
La importaciones, en tanto, afectan fundamentalmente al sector de maquinaria e implementos agrícolas y en los sectores vinculados al consumo masivo como línea blanca, envases de hojalata y tambores la producción local.