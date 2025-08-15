Mejora la capacidad instalada de la industria de la mano del complejo petrolero

La utilización de la capacidad instalada en la industria llegó en el mes de junio al 58,8%, algunos puntos por arriba del del mismo mes de 2024 cuando se ubicó en 54,5%. El dato publicado por el Indec es relevante porque significa el mayor nivel desde noviembre del año pasado, aunque aún lejos de los números de 2023 cuando superaban ampliamente el 65%. En el mes de junio de ese año llegó al 68%.

Otro dato central es la tracción que ofrece el rubro refinación de petróleo que creció 10 puntos desde el mes anterior y llegó al 83%, varios dígitos por arriba del promedio del resto. El resto de los rubros navegan entre el estancamiento y leves alzas, en las que destaca el rubro de industrias metálicas básicas (64,3%) que creció respecto de 2024 desde el 56,6%, con fuerte incidencia de la producción de acero crudo que tuvo un aumento interanual de 16,5%, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

El caso de papel y cartón sigue como segundo rubro con mayor uso de maquinarias con un 68%, pero sigue muy lejos de los números cercanos al 80% que ostentó en el 2023. La mejora estuvo relacionada a la mayor demanda de embalajes.

Otros rubros por encima del promedio del mes fueron sustancias y productos químicos (64,0%) y productos alimenticios y bebidas (62,7%).

En tanto, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (55,1%), edición e impresión (52,8%), industria automotriz (52,0%), productos textiles (50,4%), metalmecánica excepto automotores (45,9%), productos de caucho y plástico (41,7%) y productos del tabaco (40,2%).

La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 52% en junio, superior al de junio de 2024 (39%), aunque también lejos del 2023 cuando en junio llegaba al 64,9%.

Los productos alimenticios y bebidas cerraron junio con un 62,7%, superior al registrado en junio del año anterior cuanodo llegó al 59,4%. Los incrementos interanuales fueron impulsados por la la producción de carne vacuna, la molienda de cereales y oleaginosas y la elaboración de productos lácteos.

La edición e impresión presentó un nivel de utilización de la capacidad instalada de 52,8%, nueve puntos más en la medición interanual, en una actividad que registra un aumento interanual de 22,4%, según mediciones del Indec.

Los productos minerales no metálicos tuvieron datos del 55,1%, superior al del mismo mes de 2024 (46,8%), como consecuencia principalmente de la mayor elaboración de cemento y de otros materiales para la construcción. Según datos del IPI manufacturero, la producción de cemento tuvo una suba interanual de 11,8%.