La compra de dólares cayó en agosto: los argentinos demandaron US$2.853 millones

Los argentinos compraron US$2.853 millones en billetes durante agosto , de acuerdo con el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . El monto significó una baja de casi US$500 millones frente a julio , cuando las compras habían alcanzado los US$3.319 millones y marcaron el nivel más elevado de 2026.

En agosto, además, unos 1,7 millones de personas compraron dólares , mientras que alrededor de 734.000 vendieron . En términos netos, las personas humanas realizaron compras de billetes sin fines específicos por US$2.463 millones , a lo que se sumaron egresos netos por US$469 millones mediante transferencias de divisas sin fines específicos.

En total, de los aproximadamente US$2.600 millones en billetes y divisas sin destino específico que salieron del sistema durante agosto, unos US$1.100 millones quedaron depositados en bancos locales .

Otros US$700 millones pasaron a formar parte de tenencias de activos en el exterior , mientras que los US$900 millones restantes se utilizaron para afrontar gastos con tarjetas y débitos en cuentas relacionados con servicios, turismo y otros pagos corrientes.

Agosto marcó una desaceleración frente al mes anterior. En julio , las compras brutas de dólares de las personas físicas habían llegado a US$3.319 millones , el máximo registrado durante 2026.

Julio trajo consigo un récord de compra de dólares Alf Ponce Mercado / MDZ

Ese nivel también había sido el más alto desde octubre de 2025, cuando la demanda había alcanzado los US$4.731 millones en un contexto de fuerte incertidumbre previo a las elecciones.

Con el dato de agosto, la compra de dólares volvió a ubicarse por debajo del máximo del año, aunque permaneció por encima del promedio mensual cercano a los US$2.200 millones que se había observado luego del pico registrado en septiembre de 2025.

Cómo evolucionó la demanda desde el fin del cepo

La compra de dólares por parte de las personas humanas mostró fuertes oscilaciones desde la flexibilización del cepo cambiario en abril de 2025. En ese primer mes, las operaciones alcanzaron los US$2.077 millones y más de un millón de personas compraron divisas. La demanda continuó creciendo durante el trimestre siguiente: llegó a US$2.283 millones en mayo, US$2.468 millones en junio y US$3.473 millones en julio.

La incertidumbre previa a las elecciones legislativas de septiembre de 2025 llevó la demanda a su máximo, con US$5.130 millones. En octubre, las compras se mantuvieron elevadas y alcanzaron los US$4.731 millones. Luego, en noviembre, el volumen se redujo hasta los US$1.597 millones, mientras algo más de 1,1 millones de personas adquirieron divisas.

En diciembre se produjo un nuevo repunte: alrededor de 1,5 millones de compradores demandaron US$2.186 millones.

Cuánto compraron los argentinos durante 2026

La demanda de dólares volvió a mostrar niveles elevados durante los primeros meses de 2026. En enero, 1,6 millones de personas compraron US$2.613 millones. En febrero, las adquisiciones sumaron US$2.368 millones, mientras que en marzo llegaron a US$2.363 millones. En abril se registró el mayor monto del año hasta ese momento, con US$2.727 millones.

La demanda volvió a bajar en mayo, cuando las compras totalizaron US$2.212 millones, pero repuntó en junio hasta los US$2.443 millones.