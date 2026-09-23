La carne de cerdo se impone en la mesa de los argentinos: cuesta la mitad que la vacuna

La diferencia de precios con la carne vacuna provocó que en los últimos años se acelerara el consumo de la carne de cerdo . Según datos de la secretaría de Agicultura, el consumo interno de carne de cerdo registró durante el 2025 un valor récord de 18,9 kg por habitante al año , lo que representa un incremento de 8,7% respecto al año anterior.

Los valores de los cortes vacunos se volvieron inaccesibles para buena parte de la población . En este contexto, durante septiembre de 2026, los cortes vacunos costaron en promedio un 128% más que sus equivalentes de cerdo en carnicerías y 95% más en hipermercados , según un relevamiento de la Federación Porcina Argentina (FPA).

En algunos cortes, la diferencia permite comprar más de 2 kilos de carne de cerdo por cada kilo de carne vacuna, aunque la mayor brecha relevada corresponde al lomo vacuno frente al solomillo porcino, con una diferencia de 192%.

En las carnicerías y comercios de barrio, el asado vacuno tiene un precio promedio de $23.000 por kilo, frente a $8.200 del pechito de cerdo . La diferencia alcanza el 180%, por lo que el precio de un kilo de asado equivale a unos 2,8 kilos de pechito de cerdo. La comparación entre bife angosto y carré o costillita también muestra una diferencia significativa. El corte vacuno llega a $18.000 por kilo, mientras que el porcino se ubica en $8.200, con una brecha del 120%.

En los cortes utilizados para milanesas, la nalga vacuna promedia $25.000 por kilo contra $10.000 de la nalga de cerdo. La diferencia es del 150%, lo que permite comprar 2,5 kilos del corte porcino por el valor de un kilo de nalga vacuna.

La bola de lomo vacuna se comercializa a unos $22.000 por kilo, frente a $10.000 de la versión porcina, con una diferencia del 120%. En la cuadrada, los valores son de $21.000 y $10.000, respectivamente, con una brecha del 110%.

El mayor diferencial aparece en los cortes premium. El lomo vacuno alcanza los $35.000 por kilo, mientras que el solomillo de cerdo se ubica en $12.000. La diferencia es del 192%.

El relevamiento también registra cambios en la oferta de las carnicerías. Las milanesas de cerdo forman parte de la propuesta de los comercios, mientras que la carne picada y las hamburguesas elaboradas con carne porcina amplían las alternativas de consumo.

Diferencias de precios en hipermercados

En las grandes cadenas de supermercados relevadas —Coto, Carrefour y Jumbo—, la diferencia promedio entre los cortes comparados alcanza el 95%. El pechito de cerdo se vende a $7.800 por kilo frente a $17.500 del asado vacuno. La diferencia es del 124%, con una relación de 2,25 kilos de pechito por cada kilo de asado. En el caso del carré y el bife angosto, los precios son de $7.600 y $17.500 por kilo, respectivamente. La brecha alcanza el 130%.

Para los cortes destinados a milanesas, la nalga de cerdo tiene un precio de $12.000 por kilo frente a $18.000 de la nalga vacuna, una diferencia del 50%. La bola de lomo porcina se ubica en $12.000 contra $19.000 de la vacuna, con una brecha del 58%.

En la cuadrada, el precio del corte porcino alcanza $12.000 por kilo, mientras que el vacuno llega a $18.500.