La carne de cerdo se impone en la mesa de los argentinos: cuesta la mitad que la vacuna
El menor precio frente a la carne vacuna convirtió al cerdo en una opción cada vez más elegida por los argentinos. La diferencia de valores llega hasta el 50%.
La diferencia de precios con la carne vacuna provocó que en los últimos años se acelerara el consumo de la carne de cerdo. Según datos de la secretaría de Agicultura, el consumo interno de carne de cerdo registró durante el 2025 un valor récord de 18,9 kg por habitante al año, lo que representa un incremento de 8,7% respecto al año anterior.
Los valores de los cortes vacunos se volvieron inaccesibles para buena parte de la población. En este contexto, durante septiembre de 2026, los cortes vacunos costaron en promedio un 128% más que sus equivalentes de cerdo en carnicerías y 95% más en hipermercados, según un relevamiento de la Federación Porcina Argentina (FPA).
En algunos cortes, la diferencia permite comprar más de 2 kilos de carne de cerdo por cada kilo de carne vacuna, aunque la mayor brecha relevada corresponde al lomo vacuno frente al solomillo porcino, con una diferencia de 192%.
En las carnicerías y comercios de barrio, el asado vacuno tiene un precio promedio de $23.000 por kilo, frente a $8.200 del pechito de cerdo. La diferencia alcanza el 180%, por lo que el precio de un kilo de asado equivale a unos 2,8 kilos de pechito de cerdo. La comparación entre bife angosto y carré o costillita también muestra una diferencia significativa. El corte vacuno llega a $18.000 por kilo, mientras que el porcino se ubica en $8.200, con una brecha del 120%.
En los cortes utilizados para milanesas, la nalga vacuna promedia $25.000 por kilo contra $10.000 de la nalga de cerdo. La diferencia es del 150%, lo que permite comprar 2,5 kilos del corte porcino por el valor de un kilo de nalga vacuna.
La bola de lomo vacuna se comercializa a unos $22.000 por kilo, frente a $10.000 de la versión porcina, con una diferencia del 120%. En la cuadrada, los valores son de $21.000 y $10.000, respectivamente, con una brecha del 110%.
El mayor diferencial aparece en los cortes premium. El lomo vacuno alcanza los $35.000 por kilo, mientras que el solomillo de cerdo se ubica en $12.000. La diferencia es del 192%.
El relevamiento también registra cambios en la oferta de las carnicerías. Las milanesas de cerdo forman parte de la propuesta de los comercios, mientras que la carne picada y las hamburguesas elaboradas con carne porcina amplían las alternativas de consumo.
Diferencias de precios en hipermercados
En las grandes cadenas de supermercados relevadas —Coto, Carrefour y Jumbo—, la diferencia promedio entre los cortes comparados alcanza el 95%. El pechito de cerdo se vende a $7.800 por kilo frente a $17.500 del asado vacuno. La diferencia es del 124%, con una relación de 2,25 kilos de pechito por cada kilo de asado. En el caso del carré y el bife angosto, los precios son de $7.600 y $17.500 por kilo, respectivamente. La brecha alcanza el 130%.
Para los cortes destinados a milanesas, la nalga de cerdo tiene un precio de $12.000 por kilo frente a $18.000 de la nalga vacuna, una diferencia del 50%. La bola de lomo porcina se ubica en $12.000 contra $19.000 de la vacuna, con una brecha del 58%.
En la cuadrada, el precio del corte porcino alcanza $12.000 por kilo, mientras que el vacuno llega a $18.500.