El evento gastronómico que mueve US$ 2 millones se hará por primera vez en Sudamérica

La gastronomía se convirtió en un negocio que trasciende las mesas de los restaurantes y Sudamérica tendrá en noviembre una muestra concreta de ese fenómeno. Lima, la capital peruana, será sede de The 50 Best Restaurants 2026 , uno de los principales encuentros internacionales de la industria , que por primera vez desembarcará en la región y reunirá a unos 1.200 referentes de más de 34 países.

El evento se desarrollará entre el 2 y el 4 de noviembre y las autoridades peruanas estiman que generará un movimiento económico cercano a US$ 2 millones en servicios turísticos y de producción. La cifra surge del impacto que tendrá la llegada de cientos de visitantes internacionales sobre distintos sectores de la economía local.

El derrame no quedará concentrado en la gastronomía. Según las proyecciones difundidas por PromPerú, habrá más de 700 pasajes aéreos adquiridos por los asistentes internacionales, mientras que la ocupación hotelera representaría unos US$ 400.000. A esto se sumarían más de US$ 300.000 en consumo de alimentos y otros US$ 300.000 en servicios de producción contratados a agencias locales.

El atractivo de este tipo de eventos se vincula con una tendencia más amplia del turismo internacional. De acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2025 de PROMPERÚ, uno de cada cinco vacacionistas internacionales considera la gastronomía entre sus principales motivaciones para elegir Perú como destino. Estos viajeros permanecen en promedio unas 12 noches en el país y registran un gasto de aproximadamente US$ 1.647 durante su estadía.

A nivel global, en tanto, el turismo culinario se encuentra entre los segmentos con mayor proyección, con un crecimiento estimado del 9,5% anual hacia 2030, impulsado por el interés de los viajeros en conocer la identidad de los destinos a través de sus productos, mercados, técnicas, cocinas tradicionales y propuestas contemporáneas.

Así, el encuentro pondrá en movimiento una cadena que incluye aerolíneas, hoteles, restaurantes, empresas de transporte, agencias de producción y otros proveedores vinculados al turismo.

Tres días y una agenda internacional

El desembarco de The 50 Best Restaurants tendrá una agenda concentrada en tres jornadas. El 2 de noviembre comenzará con un Almuerzo de Bienvenida para figuras internacionales de la industria gastronómica.

El 3 de noviembre se desarrollará 50 Best Talks, un espacio dedicado al intercambio de conocimientos y tendencias sobre la gastronomía mundial. Además, se realizarán los 50 Signature Sessions, experiencias gastronómicas colaborativas que reunirán a chefs internacionales con referentes locales.

El momento central llegará el 4 de noviembre, cuando el Teatro Municipal de Lima reciba la ceremonia de premiación de The 50 Best Restaurants 2026. Durante la gala se conocerá la nueva lista global de restaurantes.

El programa también contempla reconocimientos especiales como The Sustainable Restaurant Award, One to Watch y The World’s Best Female Chef.

Una vidriera para captar turismo e inversiones

Además del movimiento económico inmediato, Perú apunta al impacto que puede generar la exposición internacional del encuentro. La plataforma The 50 cuenta con más de 4 millones de seguidores en redes sociales, 8,8 millones de usuarios anuales en su sitio web y 27 millones de páginas vistas por año, según los datos difundidos durante la presentación.

El objetivo planteado por las autoridades peruanas es aprovechar esa audiencia para posicionar al país como destino de turismo gastronómico y generar nuevas conexiones entre chefs, empresarios, inversores y otros actores de la industria.

La expectativa, de acuerdo con la información oficial del evento, es que ese impacto pueda extenderse más allá de noviembre, con un eventual incremento del gasto turístico promedio y nuevas inversiones en los sectores gastronómico y hotelero.

En paralelo, la agenda busca exhibir la cadena productiva detrás de la gastronomía peruana: desde el trabajo de agricultores, pescadores y ganaderos hasta productores y cocineros. Una industria que, durante tres días, tendrá en Lima uno de sus principales escenarios internacionales.