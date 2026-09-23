Escrituras en CABA: registraron una baja del 4,9% en operaciones, pero una mejora del 4,8% en montos

La Ciudad de Buenos Aires registró 6.055 escrituras de compraventa de inmuebles en agosto, por un monto total de $1.098.513 millones , según el informe del Colegio de Escribanos de CABA . La cantidad de operaciones cayó 4,9% respecto de agosto de 2025, mientras que el monto involucrado aumentó 4,8% . Frente a julio, en tanto, se registró una variación de 0,1% en la cantidad.

El monto promedio de las transacciones alcanzó los $181.422.612 , un 10,3% más que un año atrás. Medido en dólares, el promedio fue de US$119.270 , de acuerdo con el tipo de cambio oficial promedio, lo que representó una baja interanual de 2,7%.

Entre enero y agosto de 2026 se acumularon 41.583 escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires. El número representa una baja de 2,3% respecto de las 42.574 operaciones realizadas durante los primeros ocho meses de 2025.

El crédito hipotecario registró una caída más pronunciada . En agosto se formalizaron 1.059 escrituras con hipoteca, equivalentes al 17,4% del total. La cifra fue 20,8% menor a la registrada en el mismo mes de 2025.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año se contabilizaron 6.170 escrituras con hipoteca, frente a las 9.341 del mismo período del año pasado, lo que representa una caída de casi 34%.

Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que las 6.055 escrituras registradas en agosto ubican al mes entre los cinco mejores agostos de los últimos 28 años. Según señaló, los únicos registros superiores al de 2026 corresponden a 2025, 2007 y 1998: "Agosto dejó 6.055 escrituras, un número que sitúa al mes entre los cinco mejores agostos de los últimos 28 años. Para encontrar un registro superior al de 2026 hay que remontarse hasta 2025, 2007 y 1998, años que marcan los picos históricos de la serie".

La titular del Colegio de Escribanos también se refirió a la diferencia entre la cantidad de operaciones de compraventa y el uso del crédito hipotecario: "El mercado opera prácticamente al mismo nivel que el año pasado, pero las hipotecas acumulan en ocho meses una caída del 34% respecto de 2025".

Tato agregó que, desde la entidad, continuarán trabajando con los actores del sector para ampliar el acceso al financiamiento hipotecario a partir de las nuevas líneas anunciadas.