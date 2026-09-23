El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 5 años supera el 5% anual por primera vez en 20 años
La política monetaria más dura que está impulsando la Reserva Federal ya está impactando en el valor de los títulos del Tesoro, con la inflación en la mira.
En un escenario financiero volátil a nivel global, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a cinco años cruzó la barrera del 5%, tocando un máximo alto en casi 20 años. Fue a partir de datos económicos positivos que llevaron a los inversores a anticipar nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal para controlar la inflación.
Este miércoles la tasa de interés de referencia subió 20 puntos básicos hasta ubicarse en 5,03%. De esta manera, superó el nivel máximo anterior del 4,99% registrado en 2023 en medio del anterior proceso de endurecimiento monetario que llevó a cabo la Fed.
Mercado en alerta
"Las expectativas del mercado sobre un mayor endurecimiento de la política monetaria aumentaron el miércoles tras la publicación de los datos preliminares de septiembre de S&P Global, que mostraron que la actividad manufacturera y de servicios de EE.UU. superó las previsiones de consenso", indica un reporte de Investing.com.
Y agrega que "estas cifras, mejores de lo esperado, intensificaron la presión en el mercado de bonos; de hecho, la subasta de bonos a cinco años realizada el miércoles por el Tesoro de EE.UU. arrojó el rendimiento más alto desde 2006".
Suba de tasas
Todo arrancó la semana pasada, cuando los responsables de la Reserva Federal aprobaron por unanimidad una subida de los tipos de interés —la primera desde 2023—, subiendo el tipo de referencia de los fondos federales a un rango de entre el 3,75% y el 4%.
En esa oportunidad, el titular de la Fed, Kevin Warsh, anunció que la medida eliminaba una "dosis de estímulo". Fue la señal que los mercados esperaban. Ahora, en el mercado prevén al menos cuatro subidas de tipos adicionales en los próximos 12 meses.
Desde la Fed han manifestado una creciente preocupación por la inflación, que se ha mantenido bastante por encima del objetivo del 2% anual de la Fed durante cinco años y medio. El temor es la persistencia de las presiones alcistas de los precios, particularmente por la fortaleza del mercado laboral de Estados Unidos.