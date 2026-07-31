Javier Milei anunció una "liberalización profunda" del mercado de capitales: qué cambia

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso un proyecto para reformar el mercado de capitales como parte del paquete de medidas vinculado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa busca facilitar el acceso al financiamiento y canalizar el ahorro hacia la inversión productiva.

Durante la cadena nacional de este jueves, Milei anticipó que el Gobierno impulsará dos proyectos destinados a "recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el BCRA".

Uno de ellos apunta a una "liberalización profunda" del mercado de capitales, con modificaciones en distintas leyes para reducir la intervención estatal. Según explicó el mandatario, el objetivo es "correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir".

"Para que una economía crezca se necesita inversión, es decir ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento", expresó Milei en el mensaje grabado desde la Casa Rosada.

Según la visión del oficialismo, ese cambio favorecerá la creación de fábricas, la compra de maquinaria y la generación de empleo. Además, Milei cuestionó a los gobiernos anteriores por haber impulsado condiciones que llevaron a los argentinos a retirar sus ahorros del sistema financiero.

El anuncio se produjo en un contexto en el que la inversión continúa mostrando debilidad. De acuerdo con datos oficiales del Indec, en el primer trimestre de 2026 acumuló su cuarta caída consecutiva en términos desestacionalizados.

La reforma del mercado de seguros

Además de los cambios para el mercado de capitales, el mandatario adelantó una reforma del mercado de seguros. Según sostuvo, el esquema actual es "burocrático, limitado e ineficiente" y, cuando no ofrece una cobertura adecuada, "la gente termina demandándole protección al Estado".

En líneas generales, la propuesta contempla: