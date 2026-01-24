Inversiones: ¿qué les pasa a las acciones con este nivel de riesgo país?

El nivel del riesgo país de Argentina sigue siendo una piedra en el zapato del equipo económico de Luis “Toto” Caputo . Vale recordar que, desde fines de septiembre pasado, con el salvataje del Tesoro de Estados Unidos, el riesgo país de Argentina (EMBI+) cayó 930 puntos, pasando de 1.456 puntos a 526 puntos este viernes.

Sin embargo, desde fines de noviembre del año pasado se estabilizó en un rango de 530-630 puntos, reflejando bretes para seguir descendiendo y alcanzar registros más parecidos a los de otros países de la región.

O sea, pese a mejores, aunque relativos, fundamentos macro y perspectivas económicas respecto a pares emergentes, el bono soberano a 10 años de Argentina rinde 9,8%, lo que implica un diferencial (spread) sobre el mismo bono del Tesoro de EE.UU. de 567 puntos, mientras que, por ejemplo, el de Brasil es de 205 puntos, y el de un país de fuera de la región, como Zambia es de 226 puntos.

En tal sentido, para los economista de Quantum, algunos de los factores, que hacen a la instrumentación de la política económica y que podrían contribuir a la reducción del spread de Argentina y su ritmo, son la acumulación de reservas internacionales; el realineamiento en la relación del Gobierno con acreedores externos, como el FMI; y la reducción de las restricciones cambiarias remanentes para personas jurídicas.

También disponer de opciones para obtener recursos para atender los vencimientos de los servicios de la deuda; el reordenamiento del mercado de dinero para que estén alineadas la tasa de interés en pesos con las expectativas de inflación y retomar el proceso de baja de la inflación; y mostrar capacidad de manejo político del Gobierno para lograr consensos que permitan avanzar en la agenda legislativa.

Inversores atentos

Ahora bien, desde el punto de vista de los inversores, sobre todo bursátiles, vale la pena detenerse en analizar cómo fue evolucionando la relación entre el riesgo país y el precio de las acciones argentinas. En términos generales, cabe señalar que la reducción de la prima de riesgo país contribuye a que el costo de capital para las empresas también baje, lo cual mejora sus perspectivas de negocio, el acceso a financiamiento a más largo plazo y su capitalización de mercado.

Dicho esto, entre septiembre pasado y el presente el riesgo país cayó 930 puntos y el índice Merval, medido en dólares libres (CCL), subió 86%. Vale recordar que a comienzos de 2025 el Merval (CCL) tocó máximos absolutos en niveles de 2.400, lo que es un 20% más alto que su valor actual, con un índice EMBI+ muy parecido al prevaleciente.

Al analizar la relación entre el riesgo país y el precio de las acciones se ve claramente que es una relación inversa, además la curva emergente entre ambas variables también permite observar que la pendiente es asintótica, o sea, valores por debajo de ciertos niveles de riesgo país impactan con menor intensidad en la suba del precio del Merval (CCL).

Precios de los papeles

Cabe destacar que la evolución del precio de las empresas que conforman el Merval también se diferencia según actividad, las decisiones que tome el sector público en materia regulatoria, perspectivas internacionales, etc. Por ejemplo, “considerando los sectores petróleo y gas, bancos, regulados y el resto, y comparando la evolución de sus múltiplos respecto a un mes atrás se ve que los bancos en general mejoraron sus múltiplos de P/E y P/BV (Banco Macro con la mejora relativa superior). Mientras que, en el resto de los sectores, los múltiplos de P/E y P/BV se deterioraron, en mayor medida en petróleo y gas, con las mayores caídas en Pampa y TGS”, observan desde Quantum.

Vale recordar que el P/E es el índice que mide la relación entre el precio de una acción y las ganancias por acción, mostrando así cuántos años tardaría en recuperarse la inversión al ritmo actual de ganancias. Sería una referencia de cuánto pagan los inversores por cada dólar de beneficio, de modo que un ratio alto sugiere expectativas de alto crecimiento o sobrevaloración, mientras que uno bajo sugiere infravaloración.

Mientras que el índice P/BV, es la relación entre el precio de una acción y el valor contable, es decir, compara el valor de mercado de una empresa con su valor en libros neto, indicando si una acción está cara o barata respecto a sus activos reales.

De modo que un P/BV menor a 1 sugiere una posible subvaloración o problemas estructurales, mientras que un P/BV mayor a 1 indica que el mercado paga un plus por valor futuro, siendo ideal compararlo dentro del mismo sector.

En este contexto, “si se lograse seguir con la baja del riesgo país porque se van verificando los factores destacados, también podría seguir mejorando el Merval (CCL), aunque podrían darse evoluciones diferenciales por industria o sector”, advierten desde la consultora de Daniel Marx.