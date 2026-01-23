Las claves detrás de la baja del riesgo país y por qué se desploma a su mínimo en siete años

El fortalecimiento de las reservas del Banco Central, la recuperación de los bonos en dólares y la estabilidad cambiaria mejoraron la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de la Argentina.

El riesgo país de la Argentina volvió a descender y alcanzó su nivel más bajo en más de siete años, impulsado por una combinación de factores financieros y monetarios que mejoraron la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago del país.

Uno de los principales fundamentos de esta baja es el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, que superaron los US$45.000 millones por primera vez desde septiembre de 2021. Este aumento mejora el respaldo externo de la economía y refuerza la solvencia del Estado para afrontar compromisos de deuda.

A este escenario se suma la firme demanda por bonos soberanos en dólares, que mostraron una recuperación en sus cotizaciones tras el pago de amortización de capital y vencimientos realizado el 9 de enero. El cumplimiento de esas obligaciones redujo la incertidumbre financiera y elevó la confianza del mercado en la hoja de ruta económica del Gobierno.

Otro factor clave es la intervención compradora del Banco Central en el mercado cambiario. Durante enero, la entidad acumuló más de US$900 millones en compras netas, al tiempo que el dólar mostró una tendencia descendente en el segmento mayorista. La combinación de mayor oferta de divisas y menor presión cambiaria contribuyó a estabilizar las expectativas.

En este contexto, el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan se ubicó en torno a los 526 puntos básicos, el nivel más bajo desde junio de 2018. Desde la asunción del presidente Javier Milei, el indicador se redujo en casi 1.400 puntos básicos, reflejando una mejora significativa en la percepción de riesgo soberano.