Luis Caputo le atribuyó a Javier Milei en Davos la suba de las acciones argentinas: "No es común"

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró desde Suiza que la actividad internacional del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos fue clave para el repunte de los activos argentinos en los mercados. Según planteó, la reacción positiva de las acciones reflejó el impacto de las reuniones y del discurso presidencial ante líderes globales.

A través de su cuenta oficial de X, Caputo destacó que no es habitual que las acciones suban casi 10% en una sola jornada y subrayó que el desempeño del mercado fue una señal directa del efecto que tuvo la presencia de Milei en Davos sobre la confianza de los inversores.

En la jornada bursátil a la que hizo referencia el ministro, el índice S&P Merval avanzó 3,6% en pesos hasta los 3.047.554 puntos y registró una suba de 4,3% en dólares, ubicándose en 2.023,18 unidades. De ese modo, el indicador logró recuperar gran parte de las bajas acumuladas durante enero.

Para los que preguntan cómo están yendo las reuniones del presidente @JMilei en Davos, les recomiendo que miren el desempeño del Merval, ya que no es común que las acciones suban casi 10 por ciento en un día. Ni mucho menos casualidad! https://t.co/2b9xuuCmdn

El panel líder se mostró mayoritariamente en verde, con Edenor como principal protagonista al trepar 11,5%, seguida por Banco Macro con una suba de 6,7%, Banco Supervielle con 5,4% y Grupo Galicia con 5,3%. En Wall Street, el papel de la energética llegó a escalar 16,4%.

En paralelo al desempeño de las acciones, Caputo mantuvo un breve encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la antesala de una nueva revisión del acuerdo firmado en abril de 2025. La funcionaria elogió el desempeño de la economía argentina y el avance en la acumulación de reservas.

Por su parte, los títulos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, mostraron una suba promedio de 0,2%. El índice de riesgo país que elabora JP Morgan descendió siete puntos y se ubicó en 562 unidades, reflejando una leve mejora en la percepción de riesgo sobre la Argentina.

El contexto internacional y el análisis del mercado

Analistas del mercado señalaron que el contexto global también jugó a favor de los activos argentinos, luego de anuncios del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles avances en acuerdos con la OTAN y la postergación de tarifas a Europa. A nivel local, el EMAE mostró una baja de 0,3% desestacionalizado, evidenciando los rezagos del ajuste monetario del segundo semestre de 2025.

En ese marco, el discurso de Milei en Davos volvió a ocupar un lugar central, con fuertes definiciones contra el socialismo, la intervención estatal y el llamado “wokismo”, además de una defensa del libre mercado y de los valores morales como base para el crecimiento económico.

La agenda presidencial en Davos

Según la agenda oficial, Milei mantuvo reuniones con CEO de bancos globales, participó del “Country Strategy Dialogue on Argentina” y sostuvo un saludo protocolar con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. También se reunió con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende.

Para el jueves, la hoja de ruta incluyó la firma del Consejo de Paz, una entrevista con la agencia Bloomberg y encuentros con la periodista de The Economist, Zanny Minton Beddoes, y con Jonathan Cirtain, CEO de Axiom Space. Está previsto que la comitiva presidencial regrese a Buenos Aires el viernes por la mañana.