Insólito pero real: el precio de la onza de oro se desplomó más de 1.000 dólares en menos de dos meses

Tradicionalmente considerado un activo de refugio en épocas de turbulencias financieras, el precio del oro , sin embargo, está experimentando una fuerte baja en el contexto de la guerra en Medio Oriente . Este jueves marcó un nivel de 4.413 dólares la onza, una baja de 3,76%, lo que no deja de sorprender a los analistas.

Más que nada porque el precio de la onza, equivalente a 31 gramos de oro 24 kilates, ya viene en retroceso desde hace algunas semanas. Tras alcanzar un récord de US$ 5.435 la onza el pasado 28 de enero, el metal dorado ya perdió más de 1.000 dólares desde entonces en los mercados de futuros.

Esto equivale a casi 19%, pese a que en los últimos meses varios bancos centrales, liderados por el de Polonia y el de Turquía acumularon grandes toneladas de oro en sus reservas internacionales. Esta semana, en medio de una corrida contra la lira turca, las autoridades del Banco Central de ese país se deprendieron de algunas tenencias de oro, en busca de lograr una estabilidad cambiaria.

"El oro se había recuperado a principios de semana, superando nuevamente los 4.500 dólares la onza tras una fuerte corrección, impulsado por un dólar más débil y un optimismo cauteloso en torno a los esfuerzos diplomáticos entre EE. UU. e Irán", indicó un comunicado de Investing.com.

"A corto plazo, el oro cotiza dentro de un rango definido. El mercado necesita superar la zona de los 4.500 dólares y mantenerse en ese nivel para cambiar la tendencia. Hasta que eso suceda, los repuntes aún pueden encontrar resistencia y convertirse en oportunidades de venta", declaró Max Baecker, presidente de American Hartford Gold, a Investing.com.

Por qué baja el oro

La principal explicación que encuentran los analistas es que el conflicto en Irán y su posible impacto negativo en el crecimiento global impulsaron la demanda del dólar como valor refugio, lo que a su vez encareció al oro para los compradores internacionales.

Pero las consecuencias van más allá. "El temor a que una crisis energética relacionada con Irán reactive la inflación en todo el mundo ha generado expectativas de que los bancos centrales vuelvan a considerar subidas de tipos de interés. Unos tipos de interés elevados a largo plazo tienden a reducir el atractivo de los activos que no generan rendimientos, como el oro.", señala Investing.

En este sentido, en la actualidad los mercados consideran una probabilidad de aproximadamente el 38% que la Reserva Federal suba las tasas de interés antes de diciembre, mientras que cerca del 93% espera que el banco central estadounidense mantenga las tasas sin cambios en su reunión de abril, de acuerdo a la herramienta FedWatch de CME Group.