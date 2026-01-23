Inflación, dólar y bandas cambiarias bajo la lupa del mercado

Las definiciones del presidente Javier Milei sobre el dólar , la inflación y el esquema de bandas cambiarias fueron analizadas por el economista y analista financiero Christian Buteler en diálogo con MDZ Radio . En ese marco, sostuvo que el inicio de 2026 muestra señales de mayor estabilidad, aunque advirtió que persisten tensiones estructurales que condicionan el futuro del programa económico.

“Hemos arrancado con una mayor estabilidad, sobre todo en aquella parte que está digitalmente, también en el mercado de bonos, y por lo tanto el riesgo país lo tenés a la baja, y eso te da algo de espacio”, afirmó Buteler , al tiempo que remarcó que ese escenario “da algo de espacio avanzando con intentar recuperar la economía argentina”.

Sin embargo, puso el foco en el esquema cambiario y en el respaldo recibido por parte de Estados Unidos . “Por más que hoy se defiendan las bandas cambiarias, si hubiesen estado bien definidas, no hubiese necesitado este respaldo”, señaló, en referencia al apoyo internacional. Según explicó, la actual calma responde a factores puntuales: “Hoy vos tenés momentáneamente un período de mayor tranquilidad que principalmente proviene de la colocación de deudas que empresas y algunas provincias están haciendo en dólares y que después venden esos dólares en el mercado”.

En ese sentido, aclaró que esa mayor oferta no garantiza estabilidad permanente. “No significa que no podamos llegar a tener en algún otro momento algún evento con el tema de las bandas”, advirtió, y precisó que el tipo de cambio se mantiene “a un 9% del techo de la banda”, lo que representa una mejora frente a semanas anteriores, aunque aclaró que “mejoró por operaciones puntuales” y que esas deudas “después habrá que pagarlas obviamente con los intereses correctos”.

Consultado sobre el nivel actual del dólar, Buteler sostuvo que “un dólar de 1.450, 1.500 pesos no es un mal tipo de cambio” y aclaró: “Yo no diría que es un tipo de cambio atrasado”. No obstante, remarcó que las restricciones vigentes distorsionan el análisis. “Hasta que no tengas el tipo de cambio totalmente liberado, es muy difícil establecer que el dólar está atrasado o no, porque hoy, si limitás la demanda, el precio resultante no es el precio real que tendría el mercado en condiciones normales”.

Sobre la posibilidad de un dólar más alto en los próximos meses, fue cauto pero no lo descartó. “Podría darse, sí. Dependerá de distintos factores”, explicó, y enumeró que “cuanto más crece la economía argentina, más necesita de importaciones”, además de los compromisos en moneda extranjera. “A medida que vas liberando esas restricciones y que vas teniendo que pagar esos compromisos, la demanda está”, afirmó, y agregó que al normalizarse el mercado “probablemente vas encontrando algún valor un poco más arriba de lo que lo tenemos actualmente”.

Exceso de pesos, cepo e inflación: los desafíos pendientes

En relación con las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la eliminación de las bandas cambiarias, condicionada a la absorción del exceso de pesos, Buteler contextualizó: “Argentina, durante los años previos a la llegada de Milei al gobierno, tuvo una emisión realmente fuerte de dinero”. Según explicó, ese “sobrante de pesos” se reflejaba “en el valor del dólar y en la inflación”. La estrategia oficial, dijo, apunta a “ir licuando o que la demanda de dinero incorpore ese sobrante de pesos a la economía y recién ahí liberar el tipo de cambio”.

No obstante, marcó contradicciones en la implementación. “En abril del año pasado, con este sobrante de pesos que todos conocíamos, el Banco Central emitió 12.000 millones de pesos para darle al Tesoro”, recordó, y subrayó que eso “hizo que el sobrante aún sea mayor”. También señaló que “cuando el Banco Central compra dólares, emite pesos”, lo que tensiona el objetivo de reducir el excedente monetario. “No está mal que compre dólares, al contrario, Argentina necesita comprar dólares, pero lo marco para mostrar la contradicción”, explicó.

Finalmente, Buteler se refirió a la inflación y a uno de los principales desafíos del año. “En el segundo semestre del año pasado la inflación lejos de mantenerse o desacelerar, aceleró”, afirmó, y detalló que “está costando romper ese 2% como tendencia”. Según indicó, enero volvería a ubicarse por encima de ese nivel: “Algunas empresas constructoras están hablando entre el 2,4 y el 2,6”. En ese marco, concluyó que bajar la inflación será una de las metas centrales: “Es como cuando intentás bajar de peso: los primeros kilos se bajan rápidamente, pero los últimos cuestan más y hay que hilar más fino”.