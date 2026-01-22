Javier Milei reveló cuándo eliminará las bandas cambiarias: "Ese momento llegará"

El presidente señaló que la liberación del dólar depende de que el Banco Central termine de "limpiar el sobrante monetario". También aseguró que abrir la economía no destruye empleo sino que lo reordena.

Javier Milei trazó este jueves el camino que seguirá su administración antes de levantar las bandas cambiarias del dólar. En una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, el mandatario dejó en claro que la eliminación de este mecanismo está atada a una condición macroeconómica específica: que el Banco Central complete el proceso de absorción del exceso de pesos en la economía.

"Ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario", afirmó Milei al explicar la estrategia oficial. El jefe de Estado argumentó que este proceso resulta fundamental para evitar presiones inflacionarias y episodios de inestabilidad financiera que podrían comprometer el equilibrio macroeconómico que busca consolidar su gestión.

El presidente también salió al cruce de quienes cuestionan el esquema actual. "El tipo de cambio dentro de la banda es libre", sostuvo Milei, en un intento por despejar dudas sobre la naturaleza del sistema implementado por el Gobierno. Según la visión oficial, la reducción progresiva de la cantidad de pesos circulantes constituye el requisito indispensable para avanzar hacia una mayor flexibilidad cambiaria.

Javier Milei defendió la apertura económica Durante la misma entrevista, Milei volvió a cargar contra los argumentos proteccionistas y defendió con firmeza la apertura comercial que impulsa su administración. El mandatario cuestionó la lógica de encarecer productos importados con el argumento de preservar puestos de trabajo, y advirtió que esa política termina perjudicando al conjunto de la sociedad.

"Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda", explicó el presidente. Según su razonamiento, permitir el ingreso de productos más económicos desde el exterior no destruye trabajo sino que lo reordena hacia sectores más productivos.