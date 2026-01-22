El dólar sigue en caída libre y se aleja cada vez más del techo de la banda

Luego del discurso de Javier Milei en Davos, el dólar le sigue dando buenas noticias al Gobierno nacional. La moneda estadounidense anotó una nueva baja en el día de hoy y sigue en caída libre tras bajar $35 la semana pasada. Si bien subió el lunes, luego volvió a caer hasta hoy.

El dólar oficial cerró hoy en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

En la rueda de este jueves, la divisa norteamericana operó estable y marcó un solo cambio en la cotización de su valor, que fue la baja de $5 hasta los $1.450. Mientras que en el mercado informal, el dólar blue se mantiene sin cambios, con el mismo precio que cerró la jornada del miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista inorista se ubicó entre los $1.450 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

dolares

El dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, sin registrar cambios en su cotización.

El dólar mayorista se ubicó en $1.427,5, cedió 0,2% y quedó a 126 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.553,58).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,25% hasta $1461,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,24% hasta los $1.508,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$45.077 millones, el valor más alto desde septiembre de 2021.