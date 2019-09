Industriales presentarán una lista de propuestas al presidente electo

La Unión Industrial Argentina (UIA) trabaja en una serie de propuestas, vinculadas a "costos y competitividad, productividad y nuevas tecnologías y las pymes y el desarrollo regional", para presentar al presidente que resulte electo en los comicios del 27 de octubre, dijo Carolina Castro, miembro del Comité Ejecutivo de la entidad.

Castro, la primera mujer en 130 años que integra el Comité Ejecutivo de la UIA, anticipó que desde la conducción industrial tienen previsto reuniones con los distintos candidatos para exponerles el proyecto, que contiene, entre otros aspectos "propuestas tributarias y de aplicación de nuevas tecnologías".

Consultada sobre la situación económica y sobre las expectativas de la UIA en la etapa de transición, opinó: "Hay que pensar en una política macroeconómica que debe aplicarse día a día en las plantas industriales; y en la política cambiaria, más que definir un tipo de cambio, la clave es la estabilidad, porque los saltos destrozan el capital de trabajo; pagas insumos a un dólar y los vendes a otro".

En declaraciones radiales citadas por la agencia Télam, Castro criticó los niveles de tasas de interés a las que calificó de "insostenibles", porque "una empresa que ingresa en ese ciclo muy posiblemente corra más riesgos que oportunidades, por lo cual la tasa debe ser razonable". "La Argentina es un país que no logra despegar las inversiones, esto viene de larga data. Hace años, que no logra superar el 15/16/17% de inversiones. En esto el financiamiento es clave suceda y hace mucho que no tenemos crédito productivo", agregó.

Sobre el pago de un bono de $ 5000 no remunerativo como anticipo de paritarias, Castro, tras referir que "es un momento difícil para todos", dijo: "Todos tenemos que hacer un esfuerzo en la medida de nuestra posibilidad y capacidad" de cada industria y sector.

Remarcó que "la capacidad ociosa es muy alta, y los dos últimos años fueron complicados en la actividad de las fábricas, y esto provocó una caída del empleo muy fuerte. Venimos de muchos meses de caída en el empleo industrial". "Está bien como se redactó esta asignación complementaria, porque prevé que el Instituto de Convenio Colectivo se siente a discutir la posibilidad de pago en cuotas".