Acevedo de la UIA y el bono: "Las empresas que no lo puedan pagar, no lo van a pagar"

Después de que se confirmara el bono para el sector privado, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, dijo que aunque el pago de los $5.000 será obligatorio, las empresas que no estén en condiciones de pagarlo, no lo harán.

En conversación con radio Mitre, manifestó que el acuerdo al que llegaron con el Gobierno y los gremios es que se pueda pagar lo antes posible, aunque todavía no se conocen los detalles del decreto que firmaría el presidente Macri y que determinaría las condiciones del pago.

El representante del sector industrial dijo que el pago del bono "es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad, lo va a hacer ya y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses".

"Las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar", insistió y con firmó que será "no remunerativo"y "a cuenta de las próximas revisiones paritarias" para compensar la caída salarial.

El Ejecutivo escuchó el pedido de los empresarios para que sea a cuenta de futuras paritaria, por lo que el líder de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, calificó el bono como "un adelanto de sueldo y nada más".

En declaraciones radiales dijo: "No sabemos si lo van a dar al contado, en dos o tres cuotas. Esto se lo van a descontar después a los trabajadores, como pasó con el bono anterior". Según el gremialista, "es un adelanto de sueldo antes de las paritarias".