Indec: el Gobierno oficializó a Pedro Lines como nuevo titular tras la salida de Marco Lavagna

El Gobierno nacional formalizó este lunes la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) y la designación de Pedro Ignacio Lines como su reemplazante, mediante el Decreto 91/2026 publicado en el Boletín Oficial .

En el texto oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo , se acepta a partir del 2 de febrero de 2026 la dimisión de Lavagna, quien estuvo seis años al frente del organismo estadístico.

La salida del funcionario se produjo en un contexto de fuerte controversia por la postergación sin fecha de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que debía comenzar a aplicarse en enero de este año y finalmente fue suspendida por decisión del Poder Ejecutivo.

Lavagna había asumido la conducción del Indec durante la presidencia de Alberto Fernández y fue ratificado al inicio de la gestión libertaria. En el decreto oficial, el Gobierno expresó su agradecimiento “al funcionario renunciante por los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

En simultáneo, el decreto establece la designación de Pedro Ignacio Lines como director del Indec a partir del 4 de febrero de 2026. Hasta ahora, Lines se desempeñaba como director técnico del organismo y segundo de Lavagna en la estructura operativa.

Lines es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Master en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Dentro del Indec, coordina la elaboración del programa estadístico anual, además del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados al diseño, implementación y evaluación de censos, encuestas e indicadores sociales y económicos.

Según consta en sus redes profesionales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, dentro del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Trayectoria técnica y experiencia internacional

Entre 2016 y 2018, Lines estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional (PII) de la Argentina. Previamente, entre 2011 y 2016, trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional del país.

En el ámbito académico, se desempeñó durante diez años como ayudante ad honorem de Econometría en la UBA.

Su carrera comenzó en el área de Cuentas Nacionales, participando en las estimaciones del año base 1993 de la Argentina, así como en la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz Insumo-Producto 1997. También estuvo a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija, y desarrolló modelos de simulación macroeconómica utilizados para programas financieros de mediano plazo y procesos de desestacionalización de series económicas.

Con una sólida formación técnica y amplio conocimiento en software estadístico, Pedro Lines asume la conducción del INDEC en un momento clave, marcado por el debate sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y el futuro del índice de inflación en la Argentina.