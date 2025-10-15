Importante suba del dólar oficial y el blue tras el mensaje de Trump

La moneda paralela subió luego del desafiante mensaje de Donald Trump para que los argentinos voten a Javier Milei en las elecciones legislativas.

El dólar oficial subió 30 pesos este martes y actualmente cotiza a $1.415 para la venta. Por su parte, el dólar blue también aumentó, pero 65 pesos y cotiza a $1.465.

Por el lado de los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.448 y el contado con liqui a $1.465.

Donald Trump y su mensaje Trump afirmó: “No creo que se debería hacer mucho negocio. Podés hacer un poco de negocio, pero no deberías hacer más que eso. No deberías hacer nada que tenga que ver con el ejército con China”. Y añadió: “Si eso es lo que está pasando, estaría muy enojado con eso, sí”.