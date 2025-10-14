Así cotiza el dólar oficial y el blue a horas del anuncio de Milei con Trump

El dólar oficial se desplomó en la jornada del lunes ante el inminente salvataje de Estados Unidos.

El dólar oficial bajó 75 pesos el lunes y actualmente cotiza a $1.375 para la venta. El dólar blue también tuvo un fuerte descenso de 70 pesos en la jornada de ayer. Este martes cayó $5 y tiene un valor de $1.400. Estas bajas se deben al inminente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos que quedará sellado este martes en la reunión que mantendrá Javier Milei con Donald Trump.

El dólar MEP se consigue a $1.416 y el contado con liqui a $1.450.

La reunión clave entre Milei y Trump Javier Milei y Donald Trump cerrarán este martes, al menos en lo formal, la parte político-macro del acuerdo para la activación del swap por unos US$20.000 millones que el gobierno norteamericano pondrá a disposición de la Argentina con un único objetivo simple, claro y concreto: que el país no caiga en default entre el 2026 y el 2027.

El dinero que Estados Unidos pondrá a disposición del país en alguna cuenta del Tesoro argentino en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se activará cada vez que llegue un vencimiento importante de los bonares y globales y, también, los bopreales. Los primeros, son los títulos públicos reestructurados en la gobierno de Alberto Fernández.