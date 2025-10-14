Presenta:

Así cotiza el dólar oficial y el blue a horas del anuncio de Milei con Trump

El dólar oficial se desplomó en la jornada del lunes ante el inminente salvataje de Estados Unidos.

Diarco decidió aceptar dólares a mejor precio que el blue y pateó el tablero, buscando atraer clientes.

El dólar oficial bajó 75 pesos el lunes y actualmente cotiza a $1.375 para la venta. El dólar blue también tuvo un fuerte descenso de 70 pesos en la jornada de ayer. Este martes cayó $5 y tiene un valor de $1.400. Estas bajas se deben al inminente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos que quedará sellado este martes en la reunión que mantendrá Javier Milei con Donald Trump.

El dólar MEP se consigue a $1.416 y el contado con liqui a $1.450.

La reunión clave entre Milei y Trump

Javier Milei y Donald Trump cerrarán este martes, al menos en lo formal, la parte político-macro del acuerdo para la activación del swap por unos US$20.000 millones que el gobierno norteamericano pondrá a disposición de la Argentina con un único objetivo simple, claro y concreto: que el país no caiga en default entre el 2026 y el 2027.

El dinero que Estados Unidos pondrá a disposición del país en alguna cuenta del Tesoro argentino en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se activará cada vez que llegue un vencimiento importante de los bonares y globales y, también, los bopreales. Los primeros, son los títulos públicos reestructurados en la gobierno de Alberto Fernández.

Los dólares que pondrá a disposición del gobierno norteamericano a través de los DEGs del Fondo Monetario Internacional (FMI), se activarán y podrán a disposición del país días antes de concretar los pagos correspondientes al 9 de enero y 9 de julio del 2026 y 2027. Serían unos 4.224 millones en el primer caso y otros 4.213 en el segundo. En total, US$S8.437 millones que se replican en ambos períodos sumando finalmente 16.874 millones. A este dinero hay que sumar 1.005 millones de Bopreales (bonos emitidos para cancelar la deuda con los importadores incurrida durante el gobierno de Alberto Fernández) en febrero y otros 1.028 millones en mayo, con un total de 2.033 millones de dólares, en ambos casos sólo para el ejercicio 2025.

