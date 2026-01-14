Fuerte suba del Bitcoin: alcanzó su valor más alto en dos meses

Tras cerrar 2025 con una caída en torno al 8%, Bitcoin (BTC) toma impulso en medio de la volatilidad global en los mercados y la compra fuerte por parte de MicroStrategy. La incógnita que ronda por estas horas en el mercado es si con esta suba la criptomoneda comenzó un nuevo ciclo alcista.

Al cierre de esta nota, la criptomoneda operaba a US$96.718, un incremento de más del 6% respecto a la apertura de la rueda de ayer y del 9,5% en lo que va del año, es decir, en relación al cierre de 2025. También, la cotización es el valor más alto en dos meses.

El quiebre de BTC de la barrera de los US$95.000 se da luego de que MicroStrategy, una de las empresas tecnológicas que más reservas de bitcoins ostenta, revelara que había comprado 13.627 monedas a un costo promedio de US$91.519, por un total de US$1.250 millones. La mayor adquisición de la empresas desde julio de 2025, y se financió mediante la venta de acciones ordinarias y acciones preferentes.

Así, la reserva total de Bitcoin de MicroStrategy asciende a 687.410 monedas, reforzando su posición como el mayor tenedor corporativo de la moneda.

El otro factor que contribuyó al alza fue el dato de inflación de Estados Unidos de diciembre, que se mantuvo estable y en línea con lo esperado por el mercado.

El contexto global agrega otro condimento. Los mercados internacionales se muestran volátiles en las últimas jornadas debido a las tensiones en Venezuela, las protestas en Irán, y la disputas entre el presidente Donald Trump y el titular de la FED, Jerome powell, que pone incertidumbre respecto a la independencia de la política monetaria norteamericana. Este escenario lleva a que inversores busquen refugio en Bitcoin.

La cotización actual de la mayor criptomoneda del mercado aún se encuentra lejos de su máximo histórico de US$126.273, que alcanzó el 6 de octubre de 2025.

Bitcoin .jpg

Qué puede pasar con el precio de Bitcoin

Bitcoin oscilaba hace semanas de manera errática entre los US$84.000 y US$94.000, sin marcar una tendencia clara. Con esta suba, BTC logra romper esa barrera que había funcionado como techo en reiteradas ocasiones.

Con este impulso abre la puerta a una posible extensión y un rally hacia zonas de resistencia más altas, ubicadas entre los US$98.000 y los US$103.500, donde se ubicaron los rechazos previos.

La cotización de Bitcoin en 2025

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado BTC cerró con una caída cercana al 8%. En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024.

De esta manera, y por primera vez en su historia, que el activo termina el último año del ciclo del halving con pérdidas.