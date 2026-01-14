Comienzan las importaciones de celulares sin aranceles: cuándo bajarán los precios

Desde este jueves 15 de enero, las importaciones de diversos productos electrónicos, como celulares, televisores y aires acondicionados, pagarán menos aranceles aduaneros o ninguno. La medida marca el cierre de un proceso de apertura comercial iniciado en mayo del año pasado con el objetivo de ampliar la oferta y bajar los precios.

El decreto 333/25 estableció que en una primera fase se reduciría el arancel del 16% al 8%. Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el gravamen baja a 0%, con la idea de alinear el mercado local con los estándares regionales, donde los precios de la tecnología suelen ser considerablemente más bajos.

El paquete oficial no se limita únicamente a los teléfonos móviles importados. También contempla la eliminación de los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego, que pasan del 9% al 0%, y una reducción de esos tributos para televisores y consolas de videojuegos importadas, que bajan del 19% al 9,5%. Según el Ejecutivo, el objetivo es igualar condiciones impositivas y corregir distorsiones de precios en un contexto de consumo retraído.

tierra del fuego Archivo ¿Cuándo se reflejará la baja en los precios? De acuerdo con estimaciones oficiales, la quita total de aranceles podría generar una reducción de precios cercana al 30% en el mercado minorista. Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que el impacto no será inmediato en los locales. La velocidad con la que se traslade el beneficio al consumidor dependerá de factores como la rotación del stock existente, los costos logísticos y la estrategia comercial de cada empresa.

La expectativa oficial es que, con una mayor competencia y una oferta más diversificada, los consumidores dejen de recurrir al mercado informal o a la compra de equipos en el exterior, una práctica que se volvió habitual ante la brecha de precios con otros países de la región.