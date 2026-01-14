Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar oficial en febrero

El mercado sigue con atención la variación del IPC que, a partir de este año, serán la variable de ajuste de las bandas cambiarias. Con el dato de inflación de diciembre, que el Indec dio a conocer el martes y arrojó un 2,8%, los analistas ya prevén el valor máximo del dólar oficial mayorista.

Con el nuevo esquema cambiario, las bandas de flotación se ajustan por inflación, con el dato de dos meses previos. Es decir, en enero se actualizan con el valor de noviembre (2,5%) y febrero con el número de diciembre.

De esta manera, al cierre del primer mes del año, el techo cerrará en torno a $1.564. Mientras que para finales de febrero alcanzará los $1.608

Actualmente el dólar oficial mayorista se encuentra en los $1.457. Por lo tanto, la moneda norteamericana debería subir 10,3% en el próximo mes y medio para testear la parte superior del régimen.

El Gobierno busca evitar que el dólar toque el techo, con herramientas de intervención. En caso que el tipo de cambio alcance el límite superior del esquema, el Banco Central deberá intervenir para que la cotización de la divisa vuelva dentro de los límites.

También, un techo de la banda más alejado de la cotización del dólar da mayor margen de maniobra para que el BCRA pueda acumular reservas.

dolares

Cuánto subió el dólar en 2025

La divisa mayorista cerró el año pasado a $1.455, lo que significó una suba durante todo 2025 de $423, o un 41,8% de alza promedio.

Por su parte, el IPC terminó con una suba de 31,5%. Es decir, el tipo de cambio de mayorista le ganó a la inflación en 2025 por 10 puntos porcentuales.