Fuerte salto del dólar blue antes de Navidad: subió $25 y así cerró

En medio de las semanas finales del 2025, entre Navidad y Año Nuevo, el dólar tuvo movimientos este lunes. Si bien el oficial se quedó en el lugar en el que lo dejaron el viernes, el blue inició una semana corta con aumentos en las cotizaciones que son para considerar en la recta final del año.

El dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios del último cierre. Esta semana es corta porque el 24 y 25 de diciembre no habrá mercados por Nochebuena y Navidad.

Después de haber ganado $5 en el inicio de la jornada, la cotización de la divisa norteamericana dio marcha atrás y volvió al valor con el que cerró la última jornada hábil.

En tanto, el dólar blue picó en alza y subió $25 respecto de su último precio. Se trata de una suba impactante en el inicio de la semana que recalentó los mercados.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

Asi cotiza el dólar blue tras el aumento

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una suba de 1,71% en la jornada. Quedó $35 por encima del oficial.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, bajó 0,3% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (hoy en $1.522,05).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,37% hasta $$1.492,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,1% hasta los $1.542,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$42.413 millones.