A cuánto podría llegar el dólar en 2026, según un informe privado

A partir del año que viene, las bandas cambiarias se ajustarán por inflación. Un informe del mercado financiero estimó tres escenarios para el techo del dólar.

La carrera alcista del dólar parece no tener fin, y el blue ya cruzó la barrera psicológica de los 1.500 pesos.

El mercado comienza a calibrar los efectos de las modificaciones en el régimen cambiario y su impacto en el dólar de cara a 2026. A partir de enero del año que viene, el ajuste de las bandas de flotación dejará de ser fijo para depender directamente de la evolución del IPC que informa el Indec.

Un informe de la consultora GMA Capital planteó tres escenarios para establecer cuál sería el techo del dólar oficial mayorista. El análisis se realizó en base a las proyecciones de inflación del REM que difunde el BCRA.

dolares Los tres escenarios para el dólar oficial en 2026 El informe de la consultora financiera detalló la evolución de la banda superior del dólar oficial de acuerdo al nivel de nominalidad que alcance la economía. A partir del primero de enero, la banda superior se ajustará con el último dato disponible de IPC informado por el Indec.

Los tres escenarios que se plantean:

Escenario Base (Inflación cercana a 24%): Es considerado el sendero más probable. La banda superior arrancaría enero en $1.565, superaría los $1.700 a mitad de año y finalizaría diciembre de 2026 en torno a los $1.915. Escenario Pesimista (Inflación cercana a 30%): Esta proyección se realizó en caso de una desinflación más lenta, el techo cambiario sufriría un desplazamiento mayor, rozando los $2.000 hacia el cierre del ejercicio.

Escenario Optimista (Inflación cercana a 19%): En un contexto bajo una caída drástica de los precios, el dólar oficial encontraría un techo más bajo, y cerraría el año alrededor $1.843. Comparación con el esquema anterior Por otra parte, el informe de GMA Capital destacó la brecha que se generará respecto al esquema previo de ajustes del 1% mensual. Para finales de 2026, la diferencia entre la "banda antigua" ($1.720) y la nueva banda en el escenario base ($1.915) sería de $195 o una diferencia de 11,3%.