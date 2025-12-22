Se recalentó el dólar blue y llegó a $1510: a cuánto cerraron las demás cotizaciones

En la primera rueda de la semana, el dólar blue mostró una tendencia alscista. A cuánto se vende en el mercado paralelo.

El mercado cambiario se movió mixto en la primera jornada de la semana. Mientras que el dólar oficial minorista operó sin cambios y los tipos de cambio financieros bajaron, el dólar blue se anotó una suba diaria de 1,7%.

En la pizarra del Banco Nación, el dólar oficial minorista se vende a $1.475. Tras abrir con una pequeña suba de $5, la divisa retrocedió y terminó sin variaciones. Mientras que el mayorista cerró a $1.450.

Por el lado de las cotizaciones financieras, el dólar MEP se terminó en $1.493,51, un retroceso de 0,1%; y el CCL finalizó a $1.543,30, una caída de 0,8%.