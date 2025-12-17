Dólar oficial, blue, cripto, MEP o CCL: cuál es la cotización más barata del mercado
El mercado cambiario se mantiene expectante respecto a las cotizaciones del dólar a raíz de los cambios de actualización de las bandas cambiarias.
El mercado cambiario se mantiene expectante respecto a las cotizaciones del dólar a raíz de los cambios de actualización de las bandas cambiarias anunciado por el Banco Central (BCRA) esta semana, que comenzarán a ajustarse por inflación a partir del primero de enero.
Frente a un ajuste a las reglas del régimen cambiario, la city empieza a analizar un esquema con mayor flexibilidad y menor intervención. En ese escenario, la duda es si eso provocará o no una mayor demanda de cobertura en los dólares financieros, si es que el mercado entiende que hoy el dólar está más barato que cuando se aplique el nuevo esquema a partir del primero de enero.
Te Podría Interesar
Cuáles son las cotizaciones del dólar
En la rueda de este miércoles del mercado cambiario, el dólar oficial minorista es la cotización más barata, con un valor de $1.475 en la pizarra del Banco Nación.
Mientras tanto, el blue opera a $1.500.
Por el lado de los financieros, el MEP cerró a $1.505,07 y el CCL a $1.553,09, el más alto de los tipos de cambio.
El dólar cripto operaba a $1.543 al cierre de esta nota en la plataforma de Ripio.
El dólar mayorista cotizó a $1.449.