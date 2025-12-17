Dólar oficial, blue, cripto, MEP o CCL: cuál es la cotización más barata del mercado

El mercado cambiario se mantiene expectante respecto a las cotizaciones del dólar a raíz de los cambios de actualización de las bandas cambiarias.

El mercado cambiario se mantiene expectante respecto a las cotizaciones del dólar a raíz de los cambios de actualización de las bandas cambiarias anunciado por el Banco Central (BCRA) esta semana, que comenzarán a ajustarse por inflación a partir del primero de enero.

Frente a un ajuste a las reglas del régimen cambiario, la city empieza a analizar un esquema con mayor flexibilidad y menor intervención. En ese escenario, la duda es si eso provocará o no una mayor demanda de cobertura en los dólares financieros, si es que el mercado entiende que hoy el dólar está más barato que cuando se aplique el nuevo esquema a partir del primero de enero.

dolar billete (2) Alf Ponce Mercado / MDZ Cuáles son las cotizaciones del dólar En la rueda de este miércoles del mercado cambiario, el dólar oficial minorista es la cotización más barata, con un valor de $1.475 en la pizarra del Banco Nación.

Mientras tanto, el blue opera a $1.500.

Por el lado de los financieros, el MEP cerró a $1.505,07 y el CCL a $1.553,09, el más alto de los tipos de cambio.