Dólar vs. inflación: cuál ganó la pulseada a lo largo de 2025

El dólar es el refugio de ahorro por excelencia de los argentinos. Al terminar cada año una pregunta gira en torno a los ahorristas: si comprar dólares rindió frente a la inflación .

En el desagregado mensual en lo que va del año, el IPC arrojó: enero 2,2%, febrero 2,4%, marzo 3,7%, abril 2,8%, mayo 1,5%, junio 1,6, julio 1,9%, agosto 1,9%, septiembre 2,1%, octubre 2,3% y noviembre 2,5%. En los once meses acumuló un alza de 27,9%, según informó el Indec.

En caso que diciembre muestre una variación de precios de 2%, el año cerraría con una inflación de 30,4%. Si se acerca a 2,5% el IPC del último mes del año, el acumulado de 2025 sería de 31%.

El dólar blue cerró 2024 a $1.232 y al cierre del viernes cotizaba a $1.485. Es decir, en lo que va del año subió $253 o un 20,5%, por lo que la divisa paralela se ubicó por debajo de la inflación en 2025.

En tanto, el dólar oficial minorista finalizó el año pasado a $1.052,5 y su cotización actual asciende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación. Por lo que reflejó un incremento de $422,5, es decir, un 40,1%. De esta manera, este le ganó al IPC, se colocó casi 10 puntos porcentuales por arriba de la inflación en pesos.

Cabe recordar que desde mediados de abril, con el levantamiento del cepo para las personas físicas, hubo una mayor demanda de esta cotización. Antes de esa fecha, la divisa en este segmento contaba con restricciones para su adquisición por parte de los ahorristas con pocas excepciones, por lo que la mayoría de las personas que no podían acceder al oficial minorista, optaban por el blue o el MEP.

Mientras que el mayorista subió en el año $418 o 40,5%, por lo que también le ganó a la inflación. La cotización actual de la divisa es $1.450 y finalizó 2024 en $1.032.

Por el lado de los financieros, el MEP cotiza a $1.494,62, una suba de $316,87 o 26% frente a los $1.170 al cierre de 2024. Es decir, el dólar bolsa perdió frente al IPC.

Mientras que el CCL le empató a la inflación: incrementó 31% en lo que va de 2025, con su cotización actual en $1.555,81 subió $358,41 frente al cierre del año pasado en $1.187,40.