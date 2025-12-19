Banco Central activo: el oro trepa por fuerte aumento en las compras de varios países

El rally que registraron los precios del oro en el mundo desde comienzos de setiembre pasado partiendo de niveles de US$3.500 la onza troy hasta los US$3.800 para acelerar el paso en octubre y alcanzar los US$4.000 a principios de mes y luego coronar máximos históricos de 4.200 tiene asidero en las persistentes compras de los bancos centrales del mundo.

Los datos del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) , de los propios autoridades monetarias d elos países y del World Gold Council (WGC) muestran que los bancos centrales compraron 53 toneladas netas en octubre, un 36% más que en setiembre, siendo la mayor demanda neta mensual hasta el momento.

Un vistazo rápido sobre los números crudos de octubre da cuenta que los protagonistas fueron un pequeño grupo de viejos conocidos compradores, liderado por el Banco Nacional de Polonia, los que impulsaron las compras. De esta manera, el balance del año arroja que el total de compras reportadas hasta octubre asciende a 254 toneladas, aunque es un poco más lento que en los tres años anteriores, pero manteniendo la sólida tendencia observada a lo largo del año.

Esto posiblemente refleja el impacto del aumento de precios , consideran los analistas. Aun así, la actividad sostenida de los bancos centrales de los mercados emergentes, respaldada por los resultados de las encuestas anuales, sugiere firmemente que estas compras son estratégicas y no oportunistas, lo que refuerza la importancia del oro en un contexto de persistente incertidumbre macroeconómica.

• El Banco Nacional de Polonia reanudó sus operaciones en octubre, tras haber pausado sus compras desde mayo. Tras aumentar recientemente su objetivo de asignación de oro al 30%, la compra de 16 toneladas durante el mes elevó sus reservas de oro a 531 toneladas, lo que representa el 26% de las reservas totales a precios de cierre de octubre.

• El Banco Central de Brasil compró oro por segundo mes consecutivo, añadiendo 16 toneladas en octubre tras la compra de 15 toneladas en septiembre. Sus reservas de oro ascienden ahora a 161 toneladas, lo que representa el 6% de las reservas totales.

• Otros bancos que participaron de las compras del mes fueron el Banco Central de Uzbekistán (9 ton.), el Banco de Indonesia (4 ton.), el Banco Central de Turquía (3 ton.), el Banco Nacional Checo (2 ton.), el Banco Nacional de la República Kirguisa (2 ton.), el Banco de Ghana (+1 ton.), el Banco Popular de China (+1 ton.), el Banco Nacional de Kazajstán (+1 ton.) y el Banco Central de Filipinas (+1 ton.).

Según trascendió extraoficialmente, solo el Banco Central de Rusia habría sido el único banco que informó una disminución en las reservas de oro en el mes en torno a las 3 toneladas y ahora tendría un total de 2.327 toneladas.

Compras anuales

En lo que va de año, el Banco Nacional de Polonia (83 ton.) sigue siendo el mayor comprador de oro del sector oficial, con el doble de compras que el siguiente mayor comprador, Kazajistán (41 ton.). De todos modos, si bien las compras siguen concentrándose en los bancos centrales de los mercados emergentes, la lista de compradores, tanto antiguos como nuevos, sigue siendo amplia.

Ocurre que los bancos centrales buscan mayores reservas de oro como lo vienen anunciando desde hace meses, y en este sentido, el Banco Nacional de Serbia informó que planea aumentar sus reservas de oro a 100 toneladas como mínimo para 2030, según declaró el presidente serbio Aleksandar Vucic.

Este objetivo a largo plazo representa casi la duplicación de las tenencias actuales, que se situaban en 52 toneladas a finales de octubre, y señala un compromiso continuo con el oro como un activo estratégico en la cartera de reservas del país.

También en la reciente conferencia de la LBMA en Kioto, Madagascar y Corea del Sur manifestaron su interés en aumentar sus reservas de oro, aunque ninguno de ellos ha proporcionado un cronograma específico para estos planes. Esto refuerza los resultados de las encuestas de ese año que mostraron que el 95% de los encuestados esperaba que las reservas de oro de los bancos centrales aumentaran en el próximo año.