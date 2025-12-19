La confianza del consumidor frenó su mejora y volvió a retroceder en diciembre

El índice de Confianza del Consumidor publicado por la Universidad Di Tella marca una caída del 1% interanual, aunque mejoró un 28% desde enero de 2024.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una baja mensual de 1,07% y cortó la racha de mejoras que había exhibido en los meses anteriores, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella.

El indicador se ubicó en 45,55 puntos y también reflejó un retroceso en la comparación interanual, con una caída de 1,04% frente a diciembre de 2024. El nivel actual quedó 3,86% por debajo del máximo alcanzado en enero de 2025, cuando había llegado a 47,38 puntos. Aun así, el ICC mantiene una mejora significativa si se lo compara con el piso de enero de 2024, desde donde acumula un avance del 28%.

Las diferencias regionales volvieron a ser marcadas en el relevamiento realizado entre el 1 y el 15 de diciembre. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice mostró una suba de 2,1% y alcanzó los 48,31 puntos, consolidándose como la zona con mejor desempeño. En el interior del país, en cambio, se observó una fuerte contracción de 7,82%, con un nivel de 47,49 puntos. El Gran Buenos Aires volvió a ubicarse en el último lugar, con una caída de 2,49% y un registro de 43,61 puntos.

Mayor desconfianza en sectores de ingresos bajos El comportamiento por nivel de ingresos también evidenció un escenario desigual. En los hogares de ingresos altos, la confianza se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del mes anterior, con 47,41 puntos. Por el contrario, los sectores de ingresos bajos registraron una caída más pronunciada, de 4,47%, y el índice descendió a 43,22 puntos.

Al desagregar el indicador, los subíndices mostraron un desempeño dispar. El componente de Bienes Durables e Inmuebles fue el más afectado, con una baja de 3,38%, seguido por la Situación Macroeconómica, que retrocedió 0,53%. La Situación Personal, en tanto, se mantuvo estable, con una leve suba de 0,03%.