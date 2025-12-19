Navidad con descuentos y promociones: qué ofrecen los bancos y billeteras digitales

En tiempos de vacas flacas para el consumo , el tiempos de Navidad es un momento muy especial para recuperar ventas mediante estrategias comerciales. Los bancos y billeteras digitales son actore compitiendo con una batería de descuentos , cuotas sin interés y reintegros que buscan captar el gasto de fin de año.

Un análisis de más de 100 promociones realizado por la app Clash Beneficios concluye que los descuentos del 30% sin tope y con cuotas superan, en la práctica, a ofertas más agresivas en porcentaje pero limitadas por reintegros bajos. En ese escenario, varias entidades decidieron diferenciarse.

Entre las propuestas más destacadas aparece Santander , que ofrece 30% de descuento sin tope de reintegro y hasta 9 cuotas sin interés para clientes con cuenta sueldo en jugueterías como Citykids, Charco y Giro Didáctico. En la misma línea, Banco Macro aplica un 30% sin tope, con 6 cuotas sin interés, en Citykids, Osito Azul, Kinderland y Charco.

Banco Galicia , en tanto, optó por un esquema algo más moderado en porcentaje pero también sin límite: 25% de descuento sin tope y 3 cuotas sin interés en jugueterías como Citykids, Cebra, Carrousel y El Mundo del Juguete. Naranja X completa el grupo con un 20% sin tope y hasta 6 cuotas en Educando, Gulliver y Pizzico.

Banco Comafi lanzó una promoción especial del 18 al 24 de diciembre en shoppings y jugueterías. Los clientes acceden a 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con tope de $25.000 por promoción, mientras que los clientes Comafi Único obtienen 30% de descuento y hasta 9 cuotas, con tope de $40.000. El beneficio es válido pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard del banco. Además, en shoppings seleccionados se suma la “Hora Comafi”, con un 10% adicional el 20 y 21 de diciembre en una franja horaria específica.

Las billeteras digitales también buscan su lugar. Ualá ofrece 15% de reintegro en jugueterías como Somos Los Juguetes y Osito Azul los viernes, con tope de $10.000 para la tarjeta prepaga y sin tope con la tarjeta de crédito.

regalo-navidad-ok La industria del juguete en Argentina atraviesa desafíos. Archivo MDZ

Por su parte, Banco Columbia combinó financiamiento y descuentos sectoriales. En juguetes y rodados en Coto permite pagar en 6 cuotas sin interés del 19 de diciembre al 8 de enero. Además, lanzó promociones específicas de Navidad en indumentaria, farmacias y electro, con reintegros del 20% pagando online con MODO y topes que van de $7.000 a $20.000 según el rubro.

Consumidores atentos

“El porcentaje dejó de ser la variable decisiva. Dos promociones iguales pueden ser muy distintas según el tope”, explicó Mauro Mossuz, CEO de Clash, al destacar a consumidores más atento a la letra chica y al ahorro real.

“El mapa de promociones muestra un consumidor distinto. Más atento, más desconfiado del porcentaje gigante y más enfocado en la letra chica. En un contexto donde cada peso cuenta, plataformas como Clash permiten no sólo comparar promociones, sino también saber cuánto conviene gastar para aprovechar cada beneficio al máximo, algo clave cuando el presupuesto es finito y las compras se multiplican”, completa.