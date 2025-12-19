Primer celular en Navidad: las 5 recomendaciones de Google para que tu hijo lo use con seguridad

Regalar el primer celular en Navidad suele venir con una mezcla de emoción y preocupación: para tu hijo o hija es un salto de independencia; para madres, padres y tutores, una puerta nueva que conviene abrir con reglas claras. En ese contexto, Google reúne una serie de recomendaciones para que la llegada del dispositivo sea segura, gradual y con hábitos saludables desde el día uno. El corazón de ese plan es Family Link , la herramienta de control parental con la que se puede acompañar el uso sin convertir el teléfono en un campo de batalla.

Family Link permite crear una cuenta para tu hijo , vincularla a la del adulto responsable y administrar, desde tu propio teléfono, cuestiones básicas: cuánto tiempo se usa el dispositivo, qué aplicaciones se instalan y qué tipo de experiencia tiene en servicios como YouTube. La idea no es espiar, sino guiar: establecer un marco y ajustar el nivel de autonomía a medida que el menor crece, entiende riesgos y demuestra responsabilidad.

Family Link como “control central”: permite crear la cuenta del menor, vincularla al adulto y gestionar tiempo de uso, apps y experiencia en YouTube sin complicaciones.

En la práctica, Family Link funciona como un panel simple para tomar decisiones cotidianas sin depender de apps externas ni configuraciones técnicas complejas. Y, sobre todo, sirve como excusa para una conversación clave: qué se puede hacer con el celular , qué no, y por qué.

Desde “Tiempo de pantalla” se puede marcar cuánto se usa el celular por día y programar un horario en el que la pantalla queda pausada. Es una forma directa de evitar que el teléfono compita con la cena, el juego, el estudio o el sueño.

Google propone un arranque más seguro: Family Link para poner límites de pantalla, aprobar apps, ajustar YouTube, usar “Momento escolar” y acompañar sin invadir.

Antes de que una app llegue al teléfono, puede quedar sujeta a aprobación. Además, es posible poner límites por aplicación, útil cuando el problema no es el dispositivo en sí, sino una plataforma puntual que absorbe horas.

Compartir ubicación en tiempo real (con criterio)

La ubicación puede ser un aliado para la tranquilidad familiar: confirmar que llegó a la escuela, a un entrenamiento o a la casa de un amigo. Bien usada, no es vigilancia permanente, sino una red de seguridad para momentos y lugares acordados.

Elegir la experiencia correcta en YouTube

Google recomienda ajustar YouTube con controles parentales y cuentas supervisadas para adaptar el contenido según la edad. La clave está en evitar que el algoritmo decida solo: al principio, conviene que el adulto marque límites y categorías.

“Momento escolar” para proteger la rutina

Esta función ayuda a que el celular no interrumpa clases ni tareas: permite silenciar notificaciones, pausar apps y convertir el teléfono en una herramienta que acompaña, en lugar de distraer.

iPhone-Android Antiguos - Portada Modo escuela y alternativas: “Momento escolar” silencia notificaciones y pausa apps en horarios de clase; en otros ecosistemas existen opciones como Apple En Familia, Microsoft Family Safety, Qustodio o Kaspersky. Imagen extraída de la web

Si no usás Android: alternativas para otras familias

Para quienes combinan ecosistemas o prefieren otras opciones, existen herramientas similares como Microsoft Family Safety (Windows/Xbox/Android), En Familia/controles de iOS en Apple, y servicios multiplataforma como Qustodio o Kaspersky Safe Kids. La elección depende del dispositivo, pero el objetivo es el mismo: que el primer celular sea un paso positivo, con acuerdos claros y uso responsable.