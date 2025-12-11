La nueva función de Google que permite transmitir en vivo al 911 y podría salvar vidas

Android suma una herramienta de seguridad que permite a los servicios de emergencia ver en tiempo real lo que ocurre. De qué se trata esta función de Google.

Google ha anunciado el lanzamiento de una herramienta potencialmente vital en Android: “Emergency Live Video”. Esta nueva función permite a los usuarios establecer una transmisión de video en vivo durante una llamada al número de emergencias.

Tal como lo indica el sitio Android Authority, el objetivo principal de esta característica es dotar a los servicios de emergencia de la capacidad de evaluar la situación con mayor precisión, lo que resulta crucial en momentos de crisis donde la persona que llama puede estar incapacitada para hablar o para describir con exactitud lo que está sucediendo.

Activación y control del usuario de Google La función, que ya había circulado en pruebas y fue confirmada por Google el mes pasado, opera de la siguiente manera: el servicio de emergencia, a través de sus operadores, es quien solicita la transmisión en vivo al usuario.

Cuando esto ocurre, el teléfono Android muestra un aviso en pantalla que permite iniciar el video con un solo toque, sin mayores impedimentos. Un detalle clave es que el remitente no puede iniciar la transmisión por su cuenta propia; solo los operadores de emergencia tienen la capacidad de activarla.

A pesar de la solicitud del servicio, el usuario mantiene el control total: puede aceptar, rechazar o interrumpir la transmisión en cualquier momento. Google ha enfatizado que la privacidad y seguridad están garantizadas, ya que el contenido de la transmisión está encriptado por defecto, asegurando que ningún intermediario pueda acceder a él.