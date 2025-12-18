En rojo: el consumo privado volvió a bajar en noviembre

El consumo privado volvió a mostrar una tendencia a la baja en noviembre de 2025. Según el último informe de la Universidad de Palermo , el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) cayó 1,1% respecto de octubre, marcando la segunda baja mensual consecutiva y confirmando la desaceleración que se observa desde mediados de año.

En la comparación interanual, el indicador aún se mantiene en terreno positivo, con un avance de 1,9% frente a noviembre de 2024. Sin embargo, se trata del menor incremento interanual registrado en todo 2025 y representa una fuerte desaceleración respecto del ritmo observado en octubre.

Pese a este comportamiento reciente, en los primeros once meses del año el consumo acumula una suba de 11,4% en relación con el mismo período del año anterior.

La medición desestacionalizada refuerza la señal de debilidad: desde julio, con la excepción de la recuperación puntual de septiembre, el indicador no logra consolidar una senda de crecimiento. Aun así, al comparar con años previos, el nivel de consumo de noviembre de 2025 se ubica como el más alto de los últimos ocho períodos, aunque todavía por debajo de los registros de noviembre de 2017.

El informe detalla una marcada heterogeneidad entre los distintos componentes del gasto de los hogares. Entre los indicadores generales, la recaudación del IVA ajustada por precios cayó 5,4% interanual en noviembre, la primera contracción del año, luego de varios meses de desaceleración. El crédito al consumo, si bien continuó creciendo, lo hizo a un ritmo menor que en meses anteriores.

Los bienes durables fueron uno de los rubros que más claramente reflejaron la pérdida de dinamismo. El patentamiento de automóviles, que venía creciendo a tasas de dos dígitos, avanzó apenas 2,6% interanual en noviembre. En contraste, las ventas de motos se contrajeron 10,7% frente a igual mes del año pasado. El crédito hipotecario mantuvo su expansión, aunque las escrituras de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires mostraron en octubre un aumento más moderado, de 17,2%, lo que sugiere un posible freno en el sector.

consumo privado

En el consumo masivo, las ventas de combustibles crecieron 1,7% interanual en octubre, con una desaceleración marcada respecto de meses previos, y acumulan una suba de 3,9% en lo que va del año. El consumo de carne vacuna volvió a caer por cuarto mes consecutivo, con una baja de 5,1% interanual, mientras que la carne aviar mostró un desempeño opuesto, con un crecimiento de 11,7% en octubre.

El rubro de recreación y turismo también reflejó un escenario más adverso. El índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires cayó 4,0% interanual en octubre y ya suma cinco meses consecutivos de bajo dinamismo. Algunos indicadores vinculados al ocio, como los patios de comida, el cine en shoppings y el turismo interno, habían mostrado datos positivos en septiembre, aunque sin revertir la tendencia general.

En los bienes semidurables, las ventas a precios constantes de indumentaria, calzado y accesorios en centros de compra volvieron a caer en septiembre y acumulan cinco meses consecutivos de contracción interanual. En contraposición, las jugueterías mantuvieron tasas positivas, con una suba de 7,3% en el mismo mes.

Cuál es el gasto en los hogares según ingresos y composición

El informe también analiza la estructura de gasto de los hogares, a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y su actualización por inflación. Las diferencias entre los hogares de menores y mayores ingresos siguen siendo significativas.

En el quintil de menores ingresos, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan 37,8% del gasto total, más del doble que en el quintil de mayores ingresos, donde ese rubro explica 17,2%. En cambio, los hogares de mayores ingresos destinan una mayor proporción a restaurantes y hoteles (10,3% frente a 5,6%), salud (8,6% contra 4,9%) y transporte (16,3% versus 10,7%). En valores absolutos, el gasto del quintil 5 supera al del quintil 1 en todos los rubros.

Las diferencias también se replican según el tipo de hogar. En los hogares unipersonales, más de 20% del gasto se destina a vivienda y servicios asociados, mientras que en los hogares nucleares un cuarto del presupuesto se concentra en alimentos y bebidas no alcohólicas. El transporte se mantiene como uno de los rubros más relevantes en ambos casos, con una participación de 15,7% en los hogares familiares y de 13,2% en los unipersonales.