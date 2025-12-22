Vencimientos de deuda: cuántos dólares tiene Caputo y qué alternativas evalúa para completar el pago

En enero vencen cerca de US$4.300 millones de deuda. Los depósitos en dólares que tiene el Tesoro en el BCRA aumentaron pero no alcanzan a cubrir el monto.

El ministro de Economía Luis Caputo anunció que tras la colocación de bonos en dólares se despeja, de alguna manera, el perfil cercano de deuda soberana.

El ministro de Economía, Luis Caputo, continuó con las compras de dólares en el MULC para juntar los fondos para hacerle frente a los pagos de deuda de enero que ascienden a US$4.300 millones. Si bien el equipo económico aceleró el ritmo de de adquisición de divisas en el mercado, aún no alcanzan a cubrir el monto total.

El equipo económico obtuvo US$630 millones en las últimas ocho ruedas. Si a las compras de divisas en bloque se le suman los US$910 millones del Bonar 29N, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central (BCRA) ascienden a US$2.000 millones, según estimaciones de la consultora Invecq.

Con este nivel de reservas, el Gobierno ya tiene asegurado cerca del 50% de los pagos previstos para el 9 de enero. De los US$4.300 millones, cerca de US$ 3.700 millones son con privados, para los que el oficialismo ya recaudó algo más de la mitad.

depósitos en dólares del Gobierno Depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA. Invecq Las alternativas para los pagos de enero La mirada del mercado se posa en la ingeniería financiera que aplicará “Toto” para despejar los compromisos de principios de 2026. Para juntar el monto faltante para el 9 de enero, el titular del Palacio de Hacienda cuenta con varios mecanismos.

En primer lugar, el Tesoro podría continuar con compras dólares en el MULC en las ruedas restantes. El monto residual se podría completaría con un repo con bancos. El presidente Javier Milei sostuvo el domingo en una entrevista a LN+ que el crédito con las entidades financieras alcanzan los US$7.000 millones, algo que ya había anticipado Luis Caputo.