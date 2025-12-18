Presenta:

Una calificadora de riesgo elevó la nota crediticia para la deuda argentina

La calificadora de riesgo remarcó el resultado electoral del Gobierno y la disminución de los riesgos económicos como los principales factores de la suba.

Noviembre trajo calma después de un octubre violento.

La calificadora de riesgo internacional S&P Global Ratings subió la nota crediticia de Argentina un grado a CCC+ y con una perspectiva estable. Así, se encuentra ahora a siete escalones por debajo del grado de inversión, según expresó en un comunicado el miércoles.

Una menor inflación, el superávit fiscal y el resultado electoral del Gobierno que conduciría a un respaldo legislativo a sus reformas, fueron los principales factores que impulsaron la suba en la nota. De esta forma, S&P sigue la línea de los inversores, que le han dado proyecciones al alza a la deuda argentina y vienen de un rally tras las elecciones de octubre.

"Una posición política más fuerte tras las recientes elecciones de mitad de mandato y la disminución de los desequilibrios económicos, gracias a la menor inflación y al superávit fiscal durante 2025, han mejorado el acceso del gobierno argentino a la liquidez", destacó el texto de S&P Global Ratings.

“Estos avances mejoran la solvencia y podrían reducir la probabilidad de un default convencional”, agregó el informe.

Cuáles son las otras calificadoras de riesgo

De esta manera, la calificación de S&P para Argentina se encuentra a la par con las realizadas previamente por Moody’s Ratings y Fitch Ratings.

Desde la elección de octubre, los bonos argentinos han obtenido una rentabilidad de casi el 29%.

