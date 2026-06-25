Fuerte respaldo del FMI: elogian el modelo económico de Javier Milei y destacan la fuerte baja del Riesgo País

El Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó su fuerte respaldo al plan económico implementado por el Gobierno argentino. Durante su habitual conferencia de prensa quincenal en Washington , la vocera del organismo multilateral, Julie Kozack , elogió los avances en la reconstrucción de los principales indicadores financieros y remarcó la tendencia a la baja de la inflación junto con una progresiva reactivación de la actividad económica.

La funcionaria destacó que el programa vigente ha permitido consolidar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la resiliencia del país, abriendo paso a una economía "más abierta y eficiente". En este contexto, el frente financiero externo mostró una de las principales señales de optimismo para el organismo.

Uno de los datos más contundentes brindados por la portavoz estuvo vinculado a la drástica mejora en la percepción de los inversores internacionales respecto a la Argentina. Kozack detalló que los márgenes soberanos experimentaron una fuerte disminución.

El Riesgo País se sitúa actualmente "por debajo de los 450 puntos básicos" . Según la visión del Fondo, esto se fundamenta en que el "sentimiento de mercado" se volvió notablemente favorable, lo cual ya se vio reflejado en la mejora de las calificaciones de riesgo por parte de las principales agencias crediticias.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el país emita nueva deuda en el exterior aprovechando esta ventana, Kozack aclaró que el cronograma y las condiciones financieras son de exclusivo resorte de las autoridades nacionales . "Las decisiones con respecto al momento y las condiciones del acceso a los mercados en última instancia son decisiones que toman las autoridades", enfatizó, aunque aclaró que la política de fortalecimiento de reservas ayudará a consolidar un acceso duradero en el tiempo.

Alf Ponce Mercado / MDZ

El rol de los bancos multilaterales y los pagos al día

Para el FMI, el retorno gradual y sostenible al financiamiento voluntario no dependerá únicamente del organismo, sino de un esquema coordinado. En ese sentido, Kozack confirmó que se trabaja en "estrecha colaboración con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)", instituciones que funcionarán como catalizadoras para apuntalar la confianza internacional.

Por otra parte, la vocera despejó cualquier tipo de duda respecto a la conducta financiera de la administración nacional: aseguró que Argentina "ha hecho todos sus pagos al Fondo Monetario" y manifestó que la institución liderada por Kristalina Georgieva no posee "ninguna preocupación al respecto" sobre los próximos vencimientos.

Reforma laboral: "Lleva tiempo observar sus efectos"

El organismo también dedicó un apartado a la situación del empleo formal en el país, uno de los objetivos centrales que persigue la actual gestión. Ante la consulta sobre la efectividad de las modificaciones legislativas implementadas, la funcionaria pidió prudencia y solicitó mirar el mediano plazo.

"La reforma laboral comenzó hace relativamente poco tiempo, es bastante nueva y sus efectos y los efectos de estos tipos de reformas llevan tiempo en observarse", advirtió Kozack. No obstante, ratificó que el fin de estas medidas es el correcto para apoyar la creación de empleos de calidad y mejorar el funcionamiento global del mercado de trabajo.

Hacia adelante, la hoja de ruta trazada por el FMI para la Argentina no muestra modificaciones: el organismo espera que el Gobierno mantenga firme su compromiso de "reforzar la durabilidad del ancla fiscal, mejorar el marco cambiario monetario y reconstruir las reservas".