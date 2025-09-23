Freelancers y exportadores de servicios no deberán liquidar y ya pueden quedarse con los dólares

Freelancers, programadores y otros trabajadores residentes en la Argentina que realicen exportaciones de servicios podrán cobrar en dólares sin límite de monto y sin la obligación de convertirlos a pesos. La medida fue oficializada por el Banco Central (BCRA) a través de la Comunicación “A” 8330, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión elimina el tope anual de facturación de US$ 36.000, que hasta ahora regía para ingresar divisas por exportaciones de servicios, sin necesidad de liquidarlas en el mercado oficial. De este modo, se amplía el régimen de excepción para personas humanas, que ya no tendrán restricciones en cuanto al monto que pueden percibir y conservar en cuentas bancarias en moneda extranjera.

El cambio normativo beneficia principalmente a freelancers , programadores, traductores y profesionales de distintos rubros que trabajan para clientes del exterior. Todos ellos podrán cobrar honorarios en dólares de manera directa, mantenerlos en cuentas locales en divisa extranjera y utilizarlos sin obligación de convertirlos a pesos.

En paralelo, el BCRA dispuso que las entidades financieras no podrán aplicar comisiones sobre estas operaciones cuando se trate de residentes que acrediten ingresos de divisas en cuentas abiertas en moneda extranjera. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de trasladar a los clientes los cargos cobrados por los bancos del exterior que participen en las transferencias, siempre que estén debidamente documentados y se traspasen al costo.

La normativa conserva la obligación de ingresar las divisas al país dentro de los 20 días hábiles posteriores a su percepción en el exterior o acreditación en cuentas fuera de la Argentina. La diferencia, ahora, es que los dólares ingresados ya no deberán liquidarse al tipo de cambio oficial ni existe un límite máximo para su conservación.

Servicios alcanzados por la normativa

La disposición abarca una amplia gama de actividades, entre ellas:

Mantenimiento y reparaciones

Servicios de construcción

Telecomunicaciones

Informática e información

Uso de la propiedad intelectual

Investigación y desarrollo

Servicios jurídicos, contables y gerenciales

Publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública

Servicios arquitectónicos, de ingeniería y técnicos

Servicios vinculados al comercio

Otros servicios empresariales

Servicios audiovisuales y conexos

Servicios personales, culturales y recreativos

Servicios de salud

Con esta flexibilización, el Banco Central busca incentivar el ingreso de divisas a través de la economía del conocimiento y otras prestaciones de servicios, en un contexto en el que cada dólar resulta clave para las reservas.