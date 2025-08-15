Fondos para provincias y récord en exportaciones de maní: las dos buenas noticias de la economía argentina

Mientras el Gobierno negocia transferencias a las provincias, el maní argentino domina el mercado global. ¿Cómo impacta en la reactivación?

Mientras las exportaciones de maní marcan un hito, el Gobierno nacional busca destrabar la tensión con las provincias por la distribución de recursos.

En su habitual análisis económico en MDZ Radio 105.5 FM, el columnista Carlos Burgueño destacó dos noticias positivas en medio de un escenario financiero complejo: avances en la negociación entre el Gobierno nacional y las provincias por transferencias de fondos, y el liderazgo argentino en exportaciones de maní.

Acuerdo fiscal con las provincias Burgueño señaló que el Gobierno "aceptó discutir y aumentar el nivel de transferencias a las provincias", luego de tensiones por la distribución de recursos. "Los gobernadores tienen razón: no es plata de la Nación, es plata de las provincias", explicó.

El conflicto radica en que, al no haber presupuesto 2025, las partidas provinciales se rigen por montos de 2023, sin ajuste inflacionario. "La Nación les da según partidas de diciembre de 2023, con un discrecional del 1% mensual", detalló. Sin embargo, confirmó que ya hay acuerdos con tres provincias y se espera sumar más: "Que el Gobierno y las provincias pacten cómo distribuir lo que les corresponde es una muy buena noticia".

Argentina, líder en exportación de maní En el plano productivo, Burgueño resaltó que Argentina se consolidó como "el primer exportador mundial de maní" en el primer semestre, según datos de El Cronista. "Es un campeonato peleado, no como con los limones o peras, donde somos primeros cómodos", aclaró.

Además, el país agregó valor al exportar "maní pelado": "Se le saca la cáscara roja y se manda limpio. Argentina desarrolló esa tecnología y ahora también es líder en ese segmento". Recordó que el país ya encabeza las ventas globales de maíz pisingallo, limones, peras y miel.