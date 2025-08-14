Maní: Argentina se consolida como el líder mundial en exportaciones
Las exportaciones de maní crecieron un 12% en 2024. La Argentina provee el 23% del producto a nivel global y lidera el ránking de exportadores
Argentina se consolida como el principal exportador global de maní. Con el 23% del total de las exportaciones mundiales, ocupa además el quinto lugar en la exportación de aceite y otras preparaciones de maní.
En 2024 las ventas al exterior alcanzaron un récord de US$ 1.190 millones, lo que representa un aumento de 12% en comparación con 2023, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se trata del valor más alto del período 2002-2024.
De acuerdo al INDEC, durante el primer semestre de 2025 se exportaron 322.000 toneladas de maní y sus derivados por US$ 487 millones, lo que implica un crecimiento de 29% en cantidades y de 14% en valores, respecto del mismo período de 2024.
A nivel mundial, China, India y Nigeria son los mayores productores de maní con cáscara. Por su parte, Argentina ocupa el 8° puesto en este ranking, con 1,48 millones de toneladas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores. Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación.
Principales destinos de las exportaciones
Los principales destinos de los productos de maní sin cáscara son los Países Bajos, seguidos por Reino Unido y Polonia; de aceite de maní en bruto, China y Estados Unidos; y de preparaciones de maní, el Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros.
El cultivo se implanta en su gran mayoría en el suroeste de Córdoba, donde abarca entre 72% y 75% del área sembrada y se realiza 90% de la industrialización del grano. También la producción se expandió a Buenos Aires (14%), La Pampa (4%), San Luis (3%), entre otras zonas.
En la campaña 2024/2025, al mes de julio se implantaron 530.000 hectáreas (23,3% respecto de julio del año pasado) y se alcanzó un volumen de producción de 1.800.000 toneladas (+20%). En tanto, se presenta un rendimiento a nivel nacional que se ubica en torno a los 34 quintales por hectárea. Actualmente, la superficie cosechada representa aproximadamente 87% del total implantado.