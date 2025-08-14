Maní: Argentina se consolida como el líder mundial en exportaciones

Las exportaciones de maní crecieron un 12% en 2024. La Argentina provee el 23% del producto a nivel global y lidera el ránking de exportadores

Argentina se consolida como el principal exportador global de maní. Con el 23% del total de las exportaciones mundiales, ocupa además el quinto lugar en la exportación de aceite y otras preparaciones de maní.

En 2024 las ventas al exterior alcanzaron un récord de US$ 1.190 millones, lo que representa un aumento de 12% en comparación con 2023, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se trata del valor más alto del período 2002-2024.

De acuerdo al INDEC, durante el primer semestre de 2025 se exportaron 322.000 toneladas de maní y sus derivados por US$ 487 millones, lo que implica un crecimiento de 29% en cantidades y de 14% en valores, respecto del mismo período de 2024.

A nivel mundial, China, India y Nigeria son los mayores productores de maní con cáscara. Por su parte, Argentina ocupa el 8° puesto en este ranking, con 1,48 millones de toneladas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores. Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación.

mani 2 Argentina es el primer exportador de maní del mundo Shutterstock Principales destinos de las exportaciones Los principales destinos de los productos de maní sin cáscara son los Países Bajos, seguidos por Reino Unido y Polonia; de aceite de maní en bruto, China y Estados Unidos; y de preparaciones de maní, el Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros.