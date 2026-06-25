Faena récord: el peso promedio de los animales alcanza el nivel más alto en más de 30 años

La faena bovina muestra un dato histórico: el peso promedio por animal llegó a máximos de más de tres décadas, impulsando una mayor producción de carne.

Durante mayo, la ganadería argentina alcanzó un dato histórico: el peso promedio de faena llegó a 240 kilogramos por res, el nivel mensual más alto de las últimas décadas. El resultado refleja una mejora en la eficiencia productiva y una mayor capacidad para aprovechar el potencial de crecimiento de los animales.

Datos provistos por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación reflejaron que en los primeros cinco meses de 2026, el peso promedio de la res bovina se ubicó en 236 kg (6 más por encima del promedio registrado en igual período de 2025). Al comparar mayo de este año con el mismo mes del año anterior, el incremento alcanzó los 8 kilogramos por res, consolidando una tendencia observada desde fines del año pasado.

Factores que explican el aumento del peso promedio en la ganadería Detrás de esta mejora aparecen varios factores. Por un lado, la favorable relación entre el costo de la alimentación y el valor del kilogramo en pie generó incentivos para prolongar los ciclos productivos. A ello se suma un mayor alargamiento de la recría, etapa que permite incorporar kilos de manera más eficiente antes del ingreso a terminación.

La faena marca un nuevo récord histórico en Argentina Paralelamente, los corrales de engorde registran niveles récord de ocupación, lo que refleja disponibilidad de animales en proceso de terminación y una apuesta del sector por agregar peso antes de la venta.

Más allá de las variables estrictamente productivas, estos resultados comienzan a desarrollarse en un contexto macroeconómico caracterizado por una mayor previsibilidad relativa, una condición largamente demandada por el negocio ganadero.