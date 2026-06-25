Nuevo centro de exposiciones: BA Ferial abre sus puertas con una inversión de $20.000 millones

Con una inversión superior a los $20.000 millones, fue presentado oficialmente BA Ferial , el nuevo centro de exposiciones que funcionará en el predio del histórico predio de Costa Salguero.

Exponenciar, el nuevo operador que tiene como principales accionistas al grupo Clarín y Publirevistas del Grupo La Nación, buscará consolidar al espacio como uno de los líderes en realización de ferias y congresos , espectáculos, propuestas culturales y eventos corporativos en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación reunió a empresarios, organizadores de eventos, representantes institucionales y referentes del sector, quienes pudieron conocer los trabajos de puesta en valor realizados en el predio y los proyectos previstos para los próximos años.

“BA Ferial representa una apuesta estratégica para Exponenciar y para la agenda de eventos de Buenos Aires. Trabajamos para poner en valor un predio emblemático, con la escala, la infraestructura y los servicios necesarios para recibir ferias, congresos, exposiciones, propuestas culturales y encuentros de gran convocatoria”, afirmó Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

El predio cuenta con una superficie de 20.500 metros cuadrados, distribuidos en seis pabellones y cinco salas de auditorio. Su infraestructura está diseñada para albergar desde congresos corporativos de mediana escala hasta grandes exposiciones internacionales que ocupen la totalidad de sus instalaciones.

Entre sus principales características se destacan unas 1.300 cocheras, conectividad WiFi con capacidad para hasta 40.000 usuarios simultáneos, acceso a transporte y una oferta integral de servicios para organizadores, expositores y visitantes.

Durante la presentación, los directivos adelantaron además nuevas obras que ampliarán la propuesta del complejo. Entre ellas se encuentra la construcción de un moderno pabellón con una terraza de 1.200 metros cuadrados con vista al río, concebida como un futuro punto de encuentro para actividades sociales y corporativas.

“En el corto plazo vamos a desarrollar un moderno pabellón que incluirá la primera terraza de 1.200 metros cuadrados con vista al río, un lugar que aspiramos se convierta en un ícono urbano. Asimismo, estaremos inaugurando nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas el primer restaurante marca Angus, que ofrecerá carne Angus certificada como diferencial de calidad”, señaló Schvartzman.

Desde la compañía también destacaron las oportunidades comerciales que abre el nuevo espacio para empresas e instituciones. Según explicó Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, la versatilidad de las instalaciones permite adaptar los espacios a eventos de diferentes dimensiones y necesidades, ofreciendo acompañamiento integral en aspectos logísticos, técnicos, comerciales y de comunicación.

Nuevo espacio para celebraciones

El lanzamiento oficial sirvió además para presentar The Night, una nueva propuesta desarrollada por Exponenciar junto a Corelive y con curaduría musical de Sarapura, orientada específicamente a la organización de celebraciones corporativas de fin de año.

La iniciativa contempla un servicio integral que incluye gastronomía, barra de tragos, dirección musical, equipamiento técnico, ambientación, mobiliario, seguridad y limpieza, con el objetivo de que las empresas puedan desarrollar eventos llave en mano dentro de BA Ferial.

“The Night amplía las posibilidades de BA Ferial para el segmento corporativo. Es una propuesta pensada para que las empresas puedan vivir su fiesta de cierre de año con una experiencia integral que combina infraestructura, servicio, contenido y puesta en escena”, sostuvo José Pini, representante de Corelive.

Con esta puesta en marcha, Exponenciar amplía su presencia en el negocio de los eventos y exposiciones, actividad en la que cuenta con más de dos décadas de trayectoria. La empresa es organizadora de encuentros de referencia como Expoagro, Caminos y Sabores, el Congreso Aapresid y diversas exposiciones ganaderas y misiones comerciales.