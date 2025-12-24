Clarín y La Nación se quedaron con el predio de Costa Salguero

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión del complejo Costa Salguero a Exponenciar S.A., la empresa integrada por AGEA, del Grupo Clarín , y Publirevistas, unidad asociada al Grupo La Nación . La Unión Transitoria de Empresas (UTE) estará a cargo de la gestión y puesta en valor del predio porteño durante los próximos diez años, con un plan de inversión que supera los $13.200 millones y que apunta a transformar el histórico espacio en un polo de exposiciones, eventos, cultura y esparcimiento con fuerte integración urbana y ambiental.

Mientras se desarrollen las obras, el complejo permanecerá abierto durante todo 2026 con una agenda activa de exposiciones, congresos y eventos. En paralelo, el predio cambiará su denominación y pasará a llamarse “Buenos Aires Ferial”, una marca que busca expresar su nueva identidad como centro de alcance nacional e internacional, en línea con el proceso de reconversión integral.

El área adjudicada abarca 8,8 hectáreas dentro de un proyecto total de 14 hectáreas. Allí se habilitará la instalación de espacios gastronómicos, comerciales, culturales y recreativos, además de oficinas, estacionamientos y el nuevo centro de exposiciones Buenos Aires Ferial . La memoria descriptiva presentada por Exponenciar plantea consolidar a Costa Salguero como un centro de exposiciones, eventos y actividades culturales con usos diversos que aseguren actividad durante todo el año.

Entre los espacios previstos se incluyen locales comerciales, áreas culturales y de lectura, propuestas deportivas y de entretenimiento, bares y restaurantes, patios y mercados gastronómicos, oficinas, espacios de trabajo colaborativo, estacionamientos y alojamiento turístico hotelero. El proyecto prioriza la reutilización de los edificios existentes y la incorporación de nuevas infraestructuras para ampliar la capacidad operativa del complejo.

Uno de los ejes centrales será la ampliación del centro de convenciones, con la construcción de un nuevo pabellón en reemplazo del actual pabellón 6. Este espacio incorporará una terraza verde con parquización, paneles solares y sistemas de recuperación de aguas de lluvia, en línea con un enfoque de construcción sustentable y eficiencia energética.

El plan también contempla áreas verdes de uso público integradas al predio ferial, espacios para intervenciones artísticas y actividades culturales, y un sendero para bicicletas que promueva la actividad física y el contacto con la naturaleza. La gastronomía tendrá un rol protagónico, con frentes activos sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado y el Camino de la Ribera, generando nuevos puntos de encuentro frente al Río de la Plata.

Centro de Exposiciones Buenos Aires Ferial 3

La sustentabilidad es otro de los pilares del proyecto. El diseño incorpora el uso de energías renovables, en particular energía solar, con el objetivo de reducir costos operativos y minimizar el impacto ambiental. Según estimaciones de la empresa, la instalación permitirá evitar la emisión de unas 29 toneladas de CO equivalente por año, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono del predio.

Además de las nuevas obras, se realizarán refacciones integrales en los edificios existentes, con mejoras en sanitarios, instalaciones eléctricas y sistemas de abastecimiento, modernizando la infraestructura y optimizando su funcionamiento.

Más allá de la inversión edilicia, la propuesta busca recuperar el vínculo histórico entre la ciudad de Buenos Aires y el río, posicionando a Costa Salguero como un espacio abierto, accesible y activo tanto para los porteños como para los visitantes. Con esta adjudicación, Exponenciar suma un nuevo desafío a su trayectoria de más de dos décadas en la organización de ferias y exposiciones, trasladando su experiencia a un proyecto urbano de largo plazo que combina inversión, sustentabilidad y una visión estratégica para el desarrollo de la Costanera Norte.